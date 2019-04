Eiking trodde han vant Sicilia-etappe

Odd Christian Eiking jublet for seier i Giro di Sicilia fredag. Problemet var bare at han var i mål nesten minuttet bak den faktiske etappevinneren.

Askøyværingen krysset målstreken i Ragusa alene og slo hånden i været, men seiersrusen sluknet kjapt. 55 sekunder tidligere hadde nemlig amerikanske Brandon McNulty trillet inn til etappetriumf.

– Jeg trodde jeg hadde vunnet. Det var jævlig kjipt, for å si det mildt. Det er første gangen jeg har gjort dette. Shit happens, sier Eiking til TV 2.

Den norske Wanty-rytteren forklarte tabben med at han hadde mistet oversikten over hvor mange som var foran ham i en kaotisk avslutning. Selv om det ikke ble seier, kunne 24-åringen uansett ta med seg en sterk 2.-plass. Han er også nummer to i sammendraget etter tre av fire etapper.

Det italienske rittet på Sicilia avsluttes lørdag.

(©NTB)