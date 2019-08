Eikrem og James avgjorde for Molde mot Viking

Magnus Wolff Eikrem og Lake James startet på benken for Molde, men avgjorde for serielederne med to sene mål borte mot Viking i 2-0-kampen.

Leke James satte 1-0 etter 82 minutter, mens Eikrem fulgte opp fire minutter senere. Dermed ble det ingen revansje for Bjarne Berntsens gutter for 1-5-tapet i Molde i vår. Den første omgangen ble veldig avventende fra begge lag. Verken hjemmelaget eller gjestene tok noen særlig sjanser. Derfor ble det ikke særlig god reklame for fotballen denne gangen. Kristoffer Haugen spilte dessuten sin første kamp mot gamle lagkamerater. Molde-trener Erling Moen lot både Eikrem og James starte på benken, Eikrem kom inn etter en times spill, mens James kom inn 20 minutter senere. Deres innhopp var nok til å ta tre nye poeng. En pasning fra Ruben Gabrielsen fant James inne i feltet. Han dro av et par Viking-spillere før han satte ballen i mål. Eikrems avsluttet et vakkert angrep med å sette ballen i mål alene med målvakten. Han ble flott spilt igjennom med en hælflikk fra Fredrik Aursnes. Molde-treneren forventet et hjemmelag som ville gå hardt ut etter å ha ladet i ferien. Så skjedde ikke. Molde på sin side har vært opptatt med flere kamper ute i Europa. Det var også kampen tidlig preg av. (©NTB)