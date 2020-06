Eikrem usikker til storkampen: Molde-leiren flirer av Trondsen-utspill

RBKs Anders Trondsen spekulerer i om skaden på Magnus Wolff Eikrem kan være et spill for galleriet før lørdagens toppkamp. Uttalelsen blir møtt med fliring i Molde-leiren.

MOLDE (Nettavisen): Opptakten til kampen mellom de to lagene som av «alle» er ventet å kjempe om årets seriegull er allerede i gang.

Etter at Molde-kaptein Magnus Wolff Eikrem måtte forlate banen mot Aalesund tidlig i den andre omgangen og deretter ble sett med en ispose på låret, uttalte Anders Trondsen til VG torsdag at det hele kan være «et spill for galleriet».

– Leke James er vel ute uansett (suspendert), men Eikrem … Det har jeg ikke lagt meg så mye borti. Det kan være et spill for galleriet også. Det vet man jo aldri, sier Trondsen til VG.

Les også: Bjerketvedt beklager på det sterkeste. Nå har NFF tatt et valg

RKK: Anders Trondsen Foto: Vegard Wivestad Grøtt

Moe: - Ikke sånn vi holder på

Dermed er «mind games» allerede i gang før en av sesongens største kamper i Eliteserien.

Nettavisen er på plass i Molde, og overvar torsdagens trening. Magnus Wolff Eikrem var ikke blant Molde-spillerne som hadde en svært rolig treningsøkt som for det meste besto av fotballtennis på Aker Stadion.

Hovedtrener Erling Moe flirer når han hører konspirasjonsteorien til Trondsen.

- Det var ikke en strekk, men en føling (mot Aalesund, red. anm), og så holder vi på å jobbe med ham nå. Vi håper vi får han klar, men det får vi vel ikke vite før i morgen, forteller han i Molde-solskinnet.

- Så han er fortsatt usikker?

- Ja. Vi håper jo å ha Magnus disponibel, sier han og avkrefter at det hele er et spill for galleriet, slik Trondsen spekulerte i.

- Vi har ikke noen intensjon om å «fake» det. Jeg tok han ikke av banen for at vi skulle «fake» det inn mot Rosenborg, det er ikke sånn vi holder på. Jeg håper vi får han på føttene, forteller han.

Eikrem er en svært viktig brikke i Molde-laget, og fravær av ham vil være et tungt slag for Moe, som i tillegg må klare seg uten Leke James etter spissens røde kort i serieåpningen.

Les også: Sammenligner VIF-profilen med Northug og Zlatan: –⁠ Kan melde så mye han vil

KAPTEIN: Magnus Wolff Eikrem er en svært viktig brikke i Erling Moe lag. Foto: Marius Simensen

Medisinsk ansvarlig: - Han er usikker

Lars Håvard Sæbo, som er medisinsk ansvarlig i klubben, vil ikke kommentere Trondsens stikk, men påpeker at han ikke har noe med å ta spillere ut av kamp, og sier det vil forundre ham om klubbens trenere velger å bytte ut en så god spiller uten grunn.

Han forteller at Eikrem nå kjemper for å rekke kampstart lørdag klokken 20.30.

- Status to dager før kamp er at han ikke har trent fotball ennå.

- Hva tror du status er på lørdag?

- Vi håper han er klar, men det er ikke noe som er sikkert ennå så det blir nok litt testing på trening i morgen.

- Hva er det som må til i morgen for at han skal være klar på lørdag?

- Han må kunne trene som normalt, uten å ha plager.

- Hvor langt unna er han det i dag?

- I dag er vi usikre, og det er derfor han ikke er ute og trener, avslutter han, uten å ville anslå hvor stor prosentsjanse det er for Molde-fansen å se deres kaptein på midtbanen mot Rosenborg.

Wolff Eikrem var på plass på Aker Stadion torsdag, men var ikke tilgjengelig for en kommentar.