Eintracht Frankfurt forverret Stuttgart-krisen

Eintracht Frankfurt fulgte opp sin ypperlige form ved å slå Stuttgart 3-0 på bortebane i Bundesliga fotball fredag. Dermed klatret laget til 3.-plass.

Sebastian Haller og Ante Rebic scoret i første omgang da gjestene koblet grepet. Nicolai Müller fastsatte resultatet i siste minutt, og Eintracht Frankfurt er ubeseiret i sine sju siste kamper i ulike turneringer.

Laget er fire poeng bak serieleder Borussia Dortmund før resten av helgens serierunde spilles lørdag og søndag.

– Vi er iskalde foran mål og slipper knapt motstanderen til en sjanse, sa Müller.

For Stuttgart ble krisen forverret. Laget har tapt alle sine tre kamper siden Markus Weinzierl overtok treneransvaret, og har ikke scoret et mål i løpet av de kampene. 0-11 er de stygge sifrene under den nye treneren.

– Vi gjorde det vanskelig for oss selv med tidlige baklengsmål. Det gjorde ikke selvtilliten godt, og det ble for mange feil, sa Stuttgart-kaptein Christian Gentner.

Laget er etter fredagens hjemmetap alene på sisteplass, etter å ha delt 17.-plassen med Fortuna Düsseldorf før målforskjellen fikk seg en ny trøkk.

