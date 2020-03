Eirik Brandsdal legger opp

Langrennsløper Eirik Brandsdal har bestemt seg for å sette karrierepunktum.

Brandsdal bekrefter selv nyheten på sin Instagram-konto.

- Det blir en ny hverdag når jeg ikke lengre skal bruke alle mine krefter på å bli best mulig på ski. Jeg har gruet meg til denne dagen. Likevel føles det riktig å ha tatt denne avgjørelsen. Jeg har stort sett alltid vært sulten på å bli bedre. Nå kjenner jeg ikke på den samme sulten, og da synes jeg yngre krefter fortjener å få slippe til, skriver Brandsdal.

Kjelsås-løperen, som tok ni verdenscupseirer og fire NM-gull i karrieren, takker nå landslagsmiljøet han har vært en del av det siste tiåret.

- Jeg er utrolig stolt over å ha fått vært en del av langrennslandslaget de siste ti årene. Jeg har opplevd så mye og vært en del av et fantastisk prestasjonsmiljø, der jeg har fått utvikle meg, skriver han.

Årets langrennssesong ble avsluttet tidligere enn planlagt på grunn av den pågående koronaviruspandemien. Karrierepunktum for Brandsdal ble dermed en sterk tredjeplass.

- Sesongen i år fikk en spesiell avslutning og langrenn blir ubetydelig i denne sammenheng. Jeg er allikevel glad for at jeg fikk avsluttet sesongen med en skikkelig opptur under verdenscupen på Konnerud i mars.

Brandsdal har 24 pallplasser i verdenscupen og fire pallplasser i sprintcupen i løpet av sin karriere.