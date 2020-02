Eirik Hestad hyller Erling Braut Haalands pangstart i Borussia Dortmund: - Ikke lenge før vi ser ham på Ballon d'Or-gallaen

Molde-profilen mener Braut Haaland fort kan dele scenen sammen med superstjerner som Lionel Messi og Cristiano Ronaldo.

MARBELLA (Nettavisen): Molde innledet sitt opphold på Marbella med å møte det russiske toppdivisjonslaget Krasnodar, og Erling Moes gutter viste at de er i rute etter å sikret seg 1-0-seieren.

Den første omgangen bød ikke på altfor mange sjanser, men de regjerende seriemesterne skjøt ut av startblokkene i den andre omgangen, og Erling Knudtzon ordnet 1-0.

Målet skulle vise seg å bli kampens eneste, og la premissene for at de for anledningen hvitkledde kan se frem mot et godt opphold i Spania. Allerede til uken møter de Mathias Normann og hans Rostov.

Ballon d'Or

En av de som var mest ivrig på å vise seg frem var Eirik Hestad. Profilen, som i 2018 ble kåret til «årets spiller i Eliteserien» av Nettavisen viste at han fort blir en herremann å regne med også i 2020-sesongen.

Da Hestad fikk prisen for årets spiller i 2018, var det en viss Erling Braut Haaland som fikk Nettavisens pris for «årets unge spiller i Eliteserien». Siden har jærbuen tatt Fotball-Europa med storm.

Etter å ha hamret inn mål for Red Bull Salzburg i Champions League og den østerrikske toppdivisjonen hadde han alle storklubbene etter seg når januarvinduet åpnet for overganger.

- I starten var det helt surrealistisk, men nå forventer man jo nesten at han skal score to eller tre mål uansett hvem han møter, sier en tydelig Hestad til Nettavisen etter kampen mot Krasnodar.

VINNERE: Erling Braut Haaland og Eirik Hestad vant hver sin Nettavisen-pris i 2018. Foto: Fredrik Varfjell (Bildbyrån)

Det endte med en overgang til Borussia Dortmund for Haaland, der scoringssnittet ikke har stoppet nevneverdig opp. Med ni scoringer på seks kamper tror Hestad at hans tidligere lagkamerat fort må lemmes inn blant de virkelige stjernene:

- Det er ikke lenge før vi forhåpentligvis ser ham på Ballon d'Or-gallaen. Han er god, men han må jobbe hardt hver dag og jeg har knalltro på at han kan bli den største for Norge gjennom alle tider, hvis ting går som de kan gå, sier Hestad.

Ballon d'Or (Gullballen, jour.amn) er prisen fotballmagasinet France Football deler ut for «årets spiller i Europa», og blir av mang ansett som den gjeveste enkeltprisen i verdensfotballen. Det er Lionel Messi som er regjerende Ballon d'Or-vinner.

De ti siste årene er det nemlig Barcelonas argentinske superstjerne og Cristiano Ronaldo som har hatt monopol på trofeet. Kun i 2018 var det Luka Modric som brøt opp dominansen de to i mellom.

- Den største gjennom alle tider

Legendariske spillere som Johann Cruijff, Franz Beckenbauer og Zinedine Zidane kan også vise til å ha vunnet det gjeve trofeet.

- Om Haaland opprettholder det målsnittet nå, så kan man ikke unngå å ha ham med på den seremonien der snart. Og han er bare 19 år fortsatt og kommer til å bli mye bedre. Da sier det seg selv at han nærmer seg en galla, sier Hestad.

I sin siste sesong på Aker Stadion maktet Haaland å banke inn 16 scoringer på 30 kamper totalt i alle turneringer. Den gang var det Manchester United-trener Ole Gunnar Solskjær som trente laget.

Nå mener Hestad at Haaland fort kan bli spilleren som overgår blant andre Solskjær som den beste spilleren Norge noensinne har produsert:

- Han er vel ikke så langt unna å være den største gjennom alle tider fra Norge. Så er det sikkert mange som levde før meg som skal ha sitt ord med i laget, sa Hestad med et smil.

- Han er en av de største i løpet av min levetid allerede. Og det er imponerende, fortsatte midtbaneterrieren, som som i april 2019 tegnet ny kontrakt på Aker Stadion. Den holder ham i «Rosens By» frem til slutten av 2021-sesongen.

I løpet av sine syv sesonger i Molde har Hestad rukket å vinne Eliteserien to ganger (2014 og 2019) og kan også vise til cupmesterskapet i 2013 og 2014 med de blåkledde fra Møre og Romsdal.