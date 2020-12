Eirik Wichne forlater Start - enig med Eliteserie-rival

Start mister en av sine mest trofaste spillere etter sesongen.

Eirik Wichne har vært en nøkkelspiller for Start denne sesongen. Høyrebacken har gjort beslag på høyrebackplassen i sørlandsklubben og startet de 19 første kampene i Eliteserien i 2020.

Den tyvende ble han nødt til å se fra tribunen på grunn av karantene, men de fleste regnet med at 23-åringen ville være tilbake på laget etter suspensjonen.

Slik gikk det imidlertid ikke.

Trener Joey Hardarsson benket backen i de to neste kampene mot henholdsvis Strømsgodset og Sandefjord. Det skapte reaksjoner, noe som ble omtalt hos lokalavisen Fædrelandsvennen.

Backens kontrakt med Start går ut 2020, og ifølge avisen skal Wichne for rundt en måned siden ha gitt klar beskjed til ledelsen på Sør Arena om «at det ikke var aktuelt å forlenge kontrakten».

Etter vrakingen fikk han spørsmål om han trodde det hadde noe med sin egen kontraktssituasjon å gjøre

- Det kan jeg ikke uttale meg noen ting om, og det vet jeg ikke heller. Så det er vanskelig å si, sa han da.

Flere klubber har vist konkret interesse for Start-spilleren de siste månedene. De to klubbene som skal ha gått lengst i jakten for å sikre seg mandalitten er etter det Nettavisen forstår Lillestrøm og Sarpsborg 08. De to klubbene skal begge ha tilbudt backen et kontraktsforslag.

Det skal også ha vært sterk interesse fra svenske Mjällby og belgiske Westerlo.

Kjemper for å redde plassen

Nå skal Wichne ha bestemt seg for hvor fremtiden ligger. Etter det Nettavisen forstår skal Start-spilleren for kort tid siden blitt enig om en avtale som gjør han til Sarpsborg 08-spiller fra og med 1. januar 2021.

Nettavisen har forsøkt å nå både Wichne og hans agent Imad El Hammichi for en kommentar uten å lykkes.

Sportssjef Thomas Berntsen sier til Nettavisen at han ikke ønsker å kommentere saken.

Wichne har vært tilbake på Start-laget den siste tiden. Med én kamp igjen av sesongen ligger Start på kvalifiseringsplass, tre poeng foran Mjøndalen på direkte nedrykk.

Start spiller borte mot Vålerenga tirsdag.

