Ekspert forbauset over Solskjærs valg: - Det ville Ferguson aldri våget

Fotballkommentator Øyvind Alsaker kaller Manchester Uniteds Champions League-exit for Solskjærs første fiasko, og mener han er nødt til å fjerne et uromoment.

Manchester United røk ut av Champions League etter 3-2-tap for RB Leipzig tirsdag kveld. Det fører til nytt press på Ole Gunnar Solskjær, og flere mener han nå sitter utrygt i jobben som Manchester United-manager.

TV 2 sin fotballkommentator Øyvind Alsaker kommenterte United-smellen tirsdag kveld. Han mener at det ikke skulle være mulig for United å ryke ut av Champions League etter den starten de hadde på gruppespillet, og at dette setter press på Solskjærs jobb.

- Urovekkende

- En ting er å gå ut av Champions League i en gruppe der det er to andre veldig gode lag. Det kan jo skje, men det er måten de ryker på som er urovekkende. Med den starten de fikk, med det utgangspunktet de hadde etter to runder. Det skal jo ikke være mulig å rote bort, sier Alsaker til Nettavisen.

Alsaker mener det er et gjentagende problem som førte til at United røk ut av den gjeve turneringen, og at det er Solskjær sitt ansvar å få fikset det.

- Det et tankekors at de slipper inn mål i åpningsminuttene i hver eneste kamp de spiller. Og med et forsvarsspill som holder alt annet enn Champions League-nivå. Det er et stort problem og det er Solskjærs problem. Og det tyder på at de bommer på inngangen eller laguttaket, de er ikke klare når fløyta går. Og det har kostet dem nå, mener kommentatoren.

- Burde vært fjernet og solgt

Paul Pogbas mektige agent, Mino Raiola, uttalte til italienske Tuttosport mandag at Pogba sin tid i United er over. Dette har fått mye oppmerksomhet de siste dagene, og Solskjær valgte å benke franskmannen i skjebnekampen mot RB Leipzig.

Alsaker mener at bråket rundt Pogba kan være en faktor bak det skuffende resultatet til United i Tyskland, og mener United og Solskjærs valg om å bygge laget rundt franskmannen ikke har vært en klok beslutning.

- Jeg tror aldri Ferguson ville våget å bygge et lag rundt en så ustabil faktor som Paul Pogba. Det er jo påfallende, han har scoret ett mål og så kommer han agenten ut. Det er klart at det er ekstremt ødeleggende for den klubben. Han burde vært fjernet og solgt, mener Alsaker.

Fotballkommentatoren mener rett og slett at Pogba sin innflytelse på United er ødeleggende for klubben.

- Jeg opplever at han er ødeleggende for det Solskjær egentlig har klart å skape. Det er jo egentlig en gjeng med sultne spillere i riktig alder som blør for drakta. Men Pogba er ikke en del av den gjengen, opplever jeg. Han er liksom god når han føler for det. Og så er han skadet altfor mye og så er han ute av form. Det er for mye støy rundt han. Med en sånn agent i tillegg blir det uro. De andre spillerne i gruppa ser at her er det en spiller som ikke er med på denne dugnaden, sier Alsaker.

- Støtten svekkes for hver smell

Solskjær har tidligere fått ros for en utrolig evne til å reise seg når presset er som størst. Det så ut som at noe lignende kunne skje i tirsdagens kamp mot Leipzig, da United gikk fra å ligge under 3-0 til å redusere til 3-2. Men «De røde djevlene» klarte ikke å få med seg poeng i den skjebnesvangre kampen.

- Denne evnen til å reise seg med kniven på strupen forteller meg om en spillertropp som står bak manageren. De klarer å mobilisere når det trengs. Men det er en støtte som svekkes hver gang de går på sånne smeller. Så jeg tror det blir vanskeligere å mobilisere til sånne avgjørende kamper, som den på lørdag nå (møter Manchester City). Det blir vanskeligere for hver gang du har gått på en smell, mener Alsaker.

Alsaker tror også at Uniteds Champions League-exit kan få konsekvenser for storklubben på lengre sikt.

- Det er jo spillere med ambisjoner. Det er klart at når Bruno Fernandes ikke får være med i Champions League videre gjør det noe med stemningen i gruppa. Og angrepsspillerne ser at forsvaret ikke gjør jobben sin og slipper inn håpløse mål. Resultater er den soleklart viktigste faktoren i fotball, både på å skape en kultur og et miljø. Dårlige resultater har en tendens til å bryte ned nettopp en sånn kultur og et sånt samhold, sier fotballkommentatoren.

- Største fiaskoen til Solskjær

Et av de største problemene til Solskjærs Manchester United mener Alsaker er at laget har et altfor lavt bunnivå.

- Det store problemet her er at Manchester United etter to år med Solskjær fremdeles faller veldig dypt ned. De har et bunnivå som er altfor lavt. Det har du ikke råd til. Mange lag har et høyt toppnivå, det har også United, men skal du være med å slåss om titler må du ha et bunnivå som er høyere. Du må klare en uavgjort borte mot Leipzig på en dårlig dag. Det er det det handler om, mener Alsaker.

Selv om alt ikke går på skinner for Manchester United under Solskjærs ledelse, mener Alsaker at det står bedre til med klubben nå enn det gjorde under Louis Van Gaal og Jose Mourinho. Han trekker blant annet frem Uniteds sterke resultater mot gode motstandere.

- Solskjær har slått alle de store. Han har yppet seg mot Pep Guardiola, vant tre ganger i samme sesong mot han. Det er det ikke mange som klarer. Han har ganske jevn statistikk mot Klopp, han har slått Thomas Tuchel. Han har på en måte beseiret alle de andre store managerne. Det taler for at han har det som trengs, mener Alsaker, før han fortsetter:

- Samtidig er dette den første store fiaskoen til Solskjær i mine øyne, sier han.

Neste kamp for Manchester United er byderbyet hjemme mot Manchester City på lørdag. Da får Solskjær muligheten til å reise kjerringa etter fiaskoen mot RB Leipzig og Champions League-exiten. Kampen starter klokken 18.30 lørdag kveld.

