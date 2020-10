Ekspert forbauset over United: - Ser ut som en klubb som ikke vet hva de driver med

Simen Stamsø Møller er ikke overbevist over det Manchester United har gjort på overgangsmarkedet denne sommeren.

Sent mandag kveld, på selveste «deadline day», kom bekreftelsen på at Edinson Cavani hadde signert for Manchester United.

33-åringen kommer med en totalpakke på rundt 250 millioner kroner, ifølge goal.com, selv om United ikke måtte betale overgangssum for Cavani.

Uruguayaneren har de siste ti årene vært en av de beste spissene i verden, og tok rekorden for flest mål i historien for PSG før kontrakten hans hos den franske klubben gikk ut i sommer.

Men de siste årene har spissen vært skadeplaget, og flere har stilt spørsmål om Cavani kan ta Premier League med storm i den forfatningen han er i nå. En av de som er i tvil er TV 2 sin fotballekspert Simen Stamsø Møller.

- Et desperat trekk

Han mener også at å hente en aldrende spiller som Cavani er stikk i strid med Manchester United sin overgangsstrategi.

- Det er et desperat trekk helt på tampen av overgangsvinduet for å få inn noe. Han har jo meritter og en CV som forsvarliggjør at han blir Manchester United-spiller nå, men jeg har vel mine tvil om at han blir en fast inventar i elleveren i hver eneste kamp, sier Stamsø Møller til Nettavisen, og fortsetter:

- Samtidig, hvis han begynner å score mål med en gang så kan jo Rashford spille på en kant og Martial på den andre og plutselig blir det veldig bra, men jeg føler meg mer i tvil enn at jeg er klink sikker på at det kommer til å bli en suksess, innrømmer eksperten.

KRITISK: Fotballkommentator og ekspert Simen Stamsø Møller er kritisk til Manchester Uniteds signeringer i sommerens overgangsvindu. Foto: Tv 2 Daniel Sannum Lauten (TV 2)

Viasat sin mangeårige fotballkommentator, Roar Stokke, ser også utfordringer med at United henter den uruguayanske spissen, men påpeker samtidig at om Cavani er ordentlig motivert kan han bli en suksess.

- Cavani har vært mye skadet de to siste sesongene. Han er 33 år, snart 34, og muskelproblemer skaper utfordringer hos en eksplosiv utøver. Men en skadefri, sulten og motivert Cavani har 20 mål pluss per sesong i seg to sesonger til, sier Roar Stokke til Nettavisen.

- Har ikke fått styrket de riktige posisjonene

Etter sommerens overgangsvindu ble stengt mandag kveld er realiteten for Manchester United at seks forsterkninger har kommet inn, hvis man tar med Odion Ighalo som fikk sitt lån forlenget.

Stamsø Møller sitter igjen med en følelse av at United ikke har fått dekket de behovene de hadde før overgangsvinduet åpnet.

- De føler nok at det ikke har vært mer enn midt på treet. Og det har det heller ikke vært. De har fått inn et par beviselige gode spillere som kan komme inn og være nyttige denne sesongen, men ikke i de posisjonene jeg mener de trenger mest – midtstopperplass, sentral midtbane, høyrekant - der har de ikke fått inn noe klasse enda. Det er jo synd for Manchester United når mange trodde de skulle ha et slags overtak på konkurrentene i dette rare året, så ble det ikke sånn i hele tatt, sier eksperten.

Han får støtte av Roar Stokke, som også mener at de ikke har fått styrket de mest prekære posisjonene.

ADVARER: Viasat-kommentator Roar Stokke tror en motivert Edinson Cavani kan bli en suksess på Old Trafford, men advarer om skadeproblemene hans. Foto: (NTB scanpix)

- I utgangspunktet ser det middels minus ut. De har styrket troppen, men ikke førsteelleveren og ikke der de trenger det mest, som er midtstopper og defensiv midtbane. Noe som betyr at United fortsatt vil være et lag som trives best med å kontre og regissere overganger, sier han.

- Kaotisk

På overgangsvinduets siste og mest travle dag bekreftet Manchester United fire nye signeringer. Nevnte Cavani, i lag med venstreback Alex Telles, den unge vingen Facundo Pellistri og stortalentet Amad Diallo Traoré, ble annonsert som nye United-spillere mandag kveld.

Stamsø Møller mener fire signeringer på «deadline day» kan vitne om kaos.

- Kaotisk, litt desperasjon, alle de tingene man ikke vil bli forbundet med. I en forlenga transfer-sommer som man skulle utnytte til sin fordel, så kommer det fire signeringer på «deadline day». Det kan være ålreite signeringer, men det var ikke det fansen håpet på og antagelig ikke akkurat det de trengte nå heller, mener TV 2 sin fotballekspert.

- Vil du si det ligger en tydelig strategi eller plan bak signeringene til United?

- Det virker ikke sånn i det hele tatt. Manchester United er jo en ganske lukket institusjon. Det er få klubber hvor det kommer mindre ut av viktig informasjon enn Manchester United, til tross for at de har en norsk manager. Da er det vanskelig å være bombastisk, men jeg synes det ser ut som en klubb som ikke vet nok hva de driver med på overgangsmarkedet, sier Stamsø Møller.

Utfordringer for Solskjær

Viasat-kommentator Stokke tror manglende signeringer kan by på utfordringer for Ole Gunnar Solskjær.

- Solskjærs dilemma er svakheter defensivt som kompenseres med å ofte ligge dypt og kontre, spesielt mot gode motstandere. Nå skal han finne den beste og mest balanserte elleveren. Kan for eksempel Bruno Fernandes, Pogba og van de Beek spille samtidig når de ikke styrker defensiv midtbane og stopperplass? spør Roar Stokke.

Han mener at spesielt én spillertype hadde hjulpet mye for Solskjær.

- Ole Gunnar Solskjær fikk mye ut av det vinteren og våren 2020. Nå har han mye større bredde og konkurranse om plassene. Overgangsvinduet 2020 er selvsagt umulig å være bastant til, og gode stoppere er det ikke så veldig mange av, men United hadde trengt en sterk stabil stopper med god fart, mener Roar Stokke.