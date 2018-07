Ekspert hyller Casper Ruuds utvikling: - Fantastisk

Casper Ruud (19) har hatt enorm utvikling i år, og har yppet seg mot flere av verdens beste tennisspillere.

Han er bare 19 år, men har allerede rukket å sette seg i respekt hos flere av verdens ypperste tennisspillere.

Resultatene Ruud har hatt denne sesongen, foruten en skadeperiode i vår, får Eurosport-kommentator og ekspert Sverre Krogh Sundbø til å komme med superlativene.

- Sesongen sett under ett har vært fantastisk. En svakere periode etter Australian Open var delvis grunnet et overtråkk som satte ham tilbake et par måneder. Det kostet rankingpoeng, men når han kom seg tilbake, og det vi har sett på sensommeren har vært helt fantastisk, sier Krogh Sundbø til Nettavisen.

Samtidig er tenniseksperten nøye med å påpeke av Ruud fremdeles er en ung spiller, og at resultatene derfor kan komme til å svinge i tiden framover.

- Av og til har han en måned uten at han treffer ballen, og så kommer det en måned halvannen med fantastisk tennis. Dette er ofte et tegn på at man utvikler og forbedrer spillet sitt.

Yppet seg mot verdenseliten



Casper Ruud imponerte under French Open, og tok seg til 2. runde i Grand Slam-turneringen, hvor han røk 3-0 i sett mot Ramos Vinolas.

For to uker siden satte han seg i respekt hos to klassespillere.

Først banket han tidligere verdenstreer David Ferrer med 2-0 i sett, en bragd som vekte oppsikt.

I den neste runden spilte han nok en gang solid, og presset storspiller Richard Gasquet til tiebreak i det første settet, men måtte til slutt se seg slått 2-0 i sett, etter settsifrene 7-6 og 6-2, før han uken etter spilte godt mot Diego Schwartzman i en turnering i Hamburg, men måtte se seg slått 3-0 i sett.

I januar tok Ruud seg til 2. runde i Australian Open, men også der måtte han se seg slått.

TENNISEKSPERT: Sverre Krogh Sundbø kommenterer tennis for Eurosport.

Spilt best på grusen

Kampene under French Open og Båstad har blitt spilt på grus, og Ruud har i stor grad måttet bryne seg på spesialister på nettopp dette dekket. At Ruud har oppnådd så sterke resultater på det underlaget, imponerer Krogh Sundbø.

- Et paradoks for Ruud er at han ofte klarer seg bedre mot grusspesialistene på grus, enn gress-spesialistene på den samme grusen, til tross for at motstanderne ikke befinner seg på sitt beste underlag. Disse spillerne har ofte en flatere teknikk som har skapt trøbbel for Ruud, men denne sesongen har han respondert bedre på slik motstand. Ruud har også vist stor stor fremgang på backhand og serveretur, men han har fortsatt et stort forbedringspotensial her, mener Krogh Sundbø.

Han får delvis støtte av far, og trener, Christian Ruud.

Ruud senior er klar på at han er godt fornøyd med utviklingen sønnen har hatt i år, men at det fremdeles svinger i prestasjonene.

FORNØYD: Pappa og trener, Christian Ruud, er godt fornøyd med sønnen Caspers utvikling denne sesongen. Her er de avbildet under Australian Open i januar.

- Det er så små marginer, så det er masse ting han må bli bedre på. Du spiller ikke like bra hver dag. Noen kamper i år har han brukt forehand som et våpen, som har fungert veldig bra, og noen kamper hatt mye feil, sier Christian Ruud til Nettavisen.

Stabilitet et stort mål

Dersom sønnen og eleven stabiliserer nivået og prestasjonene sine, tror han fort at 19-åringen kan gjøre flere bragder ute på tennisbanen.

- Stabiliteten fra dag til dag er kanskje et mål i seg selv. Det at han på en dårlig dag fremdeles kan ha et relativt høyt nivå. Det er små ting hele veien.

Casper Ruud er på reisefot store deler av året for å spille turneringer. Han prioriterer da også oppkjøring til US Open som starter 21. august, framfor å stille til NM i Frognerparken nå i starten av august.

Nettopp det tette programmet gjør også at det blir utfordrende å jobbe hardt for å forbedre enkelte aspekter av spillet, forteller Christian Ruud.

- Det er mange kamper, og i tennis er det ikke mange perioder å jobbe med ting, men vi må ta noen dager innimellom. Jeg føler vi er på riktig vei. Hvis han kan få en bra slutt på året, så kan rankingen være spennende.

Håper å klatre mot topp 100

Etter en solid sommer ligger Ruud ranket som nummer 138 i verden. Det er fremdeles et lite stykke lavere enn 108.-plassen han lå på i juni 2017.

- Hvis du sammenligner med akkurat ett år siden, hvor han var nesten topp hundre, så kunne man ønske han hadde tatt det lille steget innenfor topp 100. Ser man på utviklingen til et vanlig ungt talent, så er det en fantastisk utvikling vi ser hos Casper Ruud, og det er ingenting som tilsier at han ikke skal kunne bli en spiller som er seedet inn i en Grand Slam-turnering, sier Krogh Sundbø.

Han mener det ikke er noe som tilsier at Ruud ikke kan bli topp 32 i verden, og dermed seedet inn i de største turneringene.

Christian Ruud er enig, og han mener de ligger ganske godt an med tanke på målsettingen de hadde om utvikling denne sesongen.

Etter en knallsterk start på sesongen, hvor han plukket mye poeng, hadde han mange poeng han skulle forsvare på rankingen.

- Han har holdt seg inn blant de 200 beste i verden og han klatrer. Med en god avslutning på året kan det være realistisk å nå opp mot topp 100, sier Ruud.

