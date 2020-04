Ekspert med klar beskjed om fotballkamper: - Vi må passe på å ikke bli for hysteriske

Hevder at risikoen for koronasmitte er minimal underveis i fotballkamper.

Fotballigaene i Europa har blitt stoppet som et resultat av koronakrisen som herjer på kontinentet. Dette gjelder også ligaene i Norge, Danmark og Sverige.

En ny rapport fra Aarhus Universitet i Danmark kan uansett bringe økt positivitet til de som håper at fotballen snart er tilbake igjen.

Ifølge Jyllands-Posten har de nemlig funnet ut at aktive fotballspillere vil ha minimal risiko for å bli koronasmittet underveis i fotballkamper, selv om det skulle være en av de 22 spillerne på banen som bærer korona.

Korona-viruset: Slik påvirket idretten

14 kamper

I rapporten, som først ble publisert på videnskap.dk, skal nemlig Nikolas Knudsen, Manuel Thomasen og Thomas Bull Andersen fra Institut for Folkesundhed - Idræt ved Aarhus Universitet ha gjort opp diverse kalkuleringer.

- Sundhedsstyrelsen (det danske helseinstitut, jour.amn) regner med at man skal være innenfor to meter av en smittet person i mer enn 15 minutter for at det skal anses som relevant kontakt, sier professor i virologi Allan Randrup Thomsen fra Institut for Immunologi og Mikrobiologi ved Københavns Universitet, til Jyllands-Posten.

Den nye rapporten skal ha tatt utgangspunkt i 14 ulike kamper i den danske Superligaen, og spillernes kontinuerlige bevegelse i løpet av de kampene.

Videre utheves det at dersom spillerne skifter og dusjer hjemme før og etter kamp, og ikke bruker garderobene, så skal det eksistere liten helsemessig risiko for spillerne.

- Vi må passe på å ikke bli for hysteriske, sier Randrup Thomsen rundt smittevernet som pågår i henhold til idretten.

Les også: UEFA har gitt toppligaene ny frist

- Meget interessante

Han mener at det heller er idretter som rugby og amerikansk fotball, der man er i kontinuerlig kroppskontakt, som vil være utsatt slik situasjonen er i dag.

- Det er ingen tvil om at det tidsrommet de tar for seg i undersøkelsen ikke er kritisk, og spesielt ikke når fotballen spilles utendørs. Jeg kan ikke se noe problem med alminnelig, gammeldags fotball, sier Randrup Thomsen.

Den nye rapporten har også fått oppmerksomhet av den danske Divisionforening, som er danskene svar på Norsk Toppfotball.

Der uttaler leder Claus Thomsen at han synes de nye funnene er «meget interessante» og at det «vil bli tatt med i vår vurdering».

I Norge har Idrettsforbundet nylig bedt om at klubbene skal kunne returnere til trening tidlig i mai.

Samtidig har også lederen for Norsk Toppfotball, Leif Øverland, uttalt at det er sannsynlig at man får norsk fotball tilbake fra 1. juli.

Les også Tirsdagens Premier League-rykter