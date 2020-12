Ekspert med klar beskjed om Pogba og Raiola: - De er en skam

Jaime Carragher har ikke mye til overs for Paul Pogba og hans mektige agent Mino Raiola.

Bare en dag før Manchester Uniteds skjebnekamp mot RB Leipzig i Champions League kom Paul Pogbas agent med en oppsiktsvekkende uttalelse.

Ifølge den velinformerte journalisten Fabrizio Romano har Mino Raiola uttalt til italienske Tuttosport at franskmannens tid i United er over.

- Jeg kan si at det er over for Pogba i Manchester United, skrev Romano at den omstridte superagenten har uttalt til avisen.

- Mest overvurderte spilleren jeg har sett

Tidligere Liverpool-spiller og nåværende fotballekspert for Sky Sports, Jaime Carragher, kommenterte uttalelsene til Mino Raiola mandag kveld på TV-programmet Sky Sports Monday Night Football. Der gikk han hardt ut mot Pogba og hans agent.

- Jeg har sagt dette i tolv måneder, herregud, han er den mest overvurderte spilleren jeg har sett i hele mitt liv, sier Carragher ifølge The Independent.

Fotballeksperten er tydelig på at han ikke har noe til overs for både Pogba og superagent Raiola.

- Jeg synes de to er en skam. Vi kommer alle til å skylde på agenten nå og si «spør Pogba, hva tenker han?». Agenter i disse dager er ikke bare agenter. De er foreldre, de er en bestevenn, de er økonomiske rådgivere, de bestiller ferieturer, de går bort sammen, tordner Carragher.

- De to kommer til å være slik. Han kommer til å være Pogbas bestekamerat, så Pogba vil være klar over hva som skulle komme ut av munnen hans, mener fotballeksperten.

- Burde sparke han

Carragher er altså sikker på at Pogba var informert om at agenten hans kom til å uttale at hans tid i United er over. Hvis Pogba ikke var klar over det, er det bare en ting å gjøre, ifølge Carragher.

- Hvis han ikke var klar over det burde han sparke agenten sin. Det er veldig, veldig enkelt. Det er alt som burde skje, mener Carragher.

Pogbas fremtid blir heftig diskutert for tiden, men det har den også vært før. Klubbene som oftest går igjen i overgangryktene i utenlandske medier er Real Madrid og Juventus.

Carragher mener imidlertid at franskmannen ikke burde være så ettertraktet som det sies at han er.

- Jeg vet ikke hvor han kommer til å gå, hvem er det som har lyst på han? spør Liverpool-legenden.

Skjebnekamp

Manchester United møter RB Leipzig tirsdag kveld i en utrolig viktig kamp i Champions League. Både PSG, Manchester United og RB Leipzig står med ni poeng før den siste gruppespillskampen i gruppe H i Champions League.

Manchester United er nødt til å få med seg poeng i kampen mot RB Leipzig, hvis ikke ryker storklubben ut av Champions League.

I skjebnekampen mot Leipzig kommer Paul Pogba mest sannsynlig til å starte på benken. Flere engelske medier skriver på Twitter at Pogba ikke var en del av Uniteds formasjonstrening før skjebnekampen, og at Solskjær kommer til å sette franskmannen på benken.

Den franske stjernen har blitt henvist til benken en rekke ganger denne sesongen og har som regel måttet akseptere å spille annenfiolin for United.

Skjebnekampen mellom Manchester United og RB Leipzig starter klokken 21.00 tirsdag kveld.

