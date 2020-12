Ekspert med klar tale etter spekulasjoner om Salah: - Han er kynisk

Det vakte stor oppsikt at Liverpool-helten stilte opp i et intervju med en spansk avis.

Liverpool-stjernen stilte nylig opp i et intervju med den spanske avisen AS og der åpnet han opp for spill i La Liga på et senere tidspunkt i karrieren.

Det at Salah har latt seg intervjue av avisen har ført til en rekke spekulasjoner og det hevdes fra ulike hold at dette er et forsøk på å komme seg bort fra Liverpool.

Salah antydet selv i intervjuet med AS at han var skuffet over å ikke ha blitt utnevnt som kaptein til Champions League-møtet med FC Midtjylland nylig og hans nære venn Mohamed Aboutrika sa i et intervju med beIN Sports at stjernen var misfornøyd med behandlingen han hadde fått av Liverpool denne sesongen.

LES OGSÅ: Hevder Alli er forvirret etter ny vraking

I kjølvannet av Aboutrikas uttalelser om at Salah er misfornøyd i Liverpool, har det også blitt hevdet at Liverpool-spilleren var kjent med at vennen skulle si dette på TV.

Neville: - Salah er kynisk

Sky Sports-ekspert Gary Neville har lenge snakket om at han tror Salah på et tidspunkt ønsker å prøve seg i en annen klubb og tror det kan skje snart.

- Jeg har alltid tenkt at Salah kommer til å forlate Liverpool. Det har jeg sagt i et par år allerede, men jeg var nok litt tidlig ute da jeg sa at han kom til å dra i løpet av de neste 18 månedene, sier Neville i Monday Night Football, ifølge The Mirror.

LES OGSÅ: Gary Neville: - Bisart å se hvor Manchester United ligger på tabellen

- Men jeg har alltid hatt en følelse av at han ønsker å spille i et annet land. Jeg tror han har ambisjoner om det. Slik sett overrasker ikke dette meg. En av grunnene for at jeg alltid har valgt Salah foran Sadio Mané, er fordi Salah er kynisk, sier Neville.

- Hvisker ham i øret

Den tidligere høyrebacken mener at Mané i langt større grad er en lagspiller, mens Salah setter seg selv først. Neville mener likevel ikke at det trenger å være noe negativt og at en slik holdning betyr at Salah aldri vil gå tom for motivasjon.

- Den holdningen gjør Liverpool til et veldig skummelt lag, fordi han er en type som vil prestere igjen og igjen og igjen, uten å stoppe, sier Sky Sports-eksperten.

- Det er derfor klubber som Real Madrid, Barcelona, PSG og andre som er ute etter ham, nå forsøker å hviske ham i øret, mener Neville videre.

LES OGSÅ: Liverpool-helt Carragher ber TV-profil slette tweet: - Din j**vla idiot

- Liverpool lar seg ikke presse

TV-eksperten tror imidlertid ikke at Liverpool kommer til å la seg presse til å selge 28-åringen, men at det før eller senere må tas en avgjørelse om Salah.

. Han har to og et halvt år igjen av kontrakten sin nå. Akkurat nå tror jeg ikke Liverpool vil selge, og de kommer ikke til å la seg presse. Liverpool har en styrke og en autoritet nå, under Jürgen Klopp, som gjør at de ikke behøver å stresse.

LES OGSÅ: Solskjær ba om unnskyldning

- Men det vil komme en tid i løpet av de neste seks til atten månedene der de må diskutere hva de skal gjøre med ham. Signerer han ikke en ny kontrakt, så kan de enten la avtalen gå ut, noe de ikke vil tillate, eller selge ham og benytte muligheten til å hente inn en erstatter, sier Neville.

Salah har vært i strålende målform for Liverpool denne sesongen og er toppscorer i Premier League med sine 13 fulltreffere så langt.

Reklame Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til slutten av februar