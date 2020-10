Ekspert med nådeløs beskjed til Solskjær: - Hva tilbyr han egentlig?

The Telegraph-kommentator James Ducker mener Solskjær ikke lenger kan overse problemene Paul Pogba medfører seg.

Paul Pogba sin rolle i Manchester United blir som vanlig heftig diskutert. Denne sesongen har mye av diskusjonen rundt Pogba vært om Solskjær skal bruke han på midtbanen i lag med Bruno Fernandes.

Kommentator i The Telegraph, James Ducker, er en av de som mener at dette ikke er mulig. Han mener blant annet at de defensive bidragene til franskmannen er for dårlig.

- De offensive bidragene fra dypet er fraværende og defensivt er han udisiplinert og noen ganger en byrde, skriver Ducker i en kommentar for The Telegraph.

Tung start på sesongen

Premier League-sesongen har startet vaklende for Manchester United. I sesongens første seriekamp tapte United 3-1 mot Crystal Palace, og Solskjær fikk mye kritikk etter kampen.

I neste kamp vant United 3-2 over Brighton, men seieren kom ikke uten kontroverser. Etter at dommeren hadde blåst av kampen fikk nemlig United straffespark, og Bruno Fernandes avgjorde den elleville kampen ti minutter på overtid. Brighton traff forøvrig stolpene hele fem ganger i løpet av kampen, og mange mente forsvarsspillet til United var alarmerende.

YDMYKENDE TAP: Tottenham knuste Manchester United hele 6-1 før landslagspausen. James Ducker slakter Pogba sin innsats i den kampen. Foto: Oli Scarff (AP)

Og dette kom tydelig frem i sesongens tredje Premier League-kamp da United ble feid av banen av Tottenham, som knuste Solskjær sitt mannskap hele 6-1. Igjen fikk Solskjær mye kritikk etter kampen.

James Ducker mener Paul Pogba skaper mange problemer for United. For å illustrere problemene Pogba gir Manchester United defensivt kommer Ducker med to eksempler.

- Det var så slapt

I 6-1-tapet mot Tottenham rett før landslagspausen lagde Pogba straffespark, og Ducker mener Pogba sin innsats i situasjonen var forferdelig.

- Det var så slapt. Å en gang kalle det et halvhjertet forsøk ville vært å overselge det, skriver Ducker.

Også straffesparket Pogba lagde mot West Ham for tre måneder siden, da han tok hendene foran ansiktet sitt for å beskytte seg, mener Ducker illustrerer problemet til Pogba.

- Hvis vi ser etter eksempler for å illustrere hvor Pogba og Manchester United nå befinner seg, er de to hendelsene de beste for å belyse problemet, skriver han.

I forrige uke gjorde Pogba seg bemerket på nytt. På en pressekonferanse med det franske landslaget uttalte han blant annet at det er en drøm for han å spille for Real Madrid. Dette ble selvsagt ikke godt mottatt blant Manchester United-fansen.

Ian Stirling i Manchester United Supporters svarte med dette da han leste hva Pogba hadde uttalt.

- Vi har noe til felles Paul. Det er også min drøm å se deg spille for Real Madrid, skrev han på Twitter.

Mener Solskjær må vise ryggrad

Nå mener James Ducker at det er på tide at Solskjær gjør noe med problemene Pogba medfører seg.

- Spørsmålet nå er hva Ole Gunnar Solskjær gjør med det, fordi manageren kan ikke lenger trippe rundt Pogba-problemet og hengi franskmannen slik han har gjort, skriver han.

- Hva tilbyr han (Pogba) egentlig nå for tiden? spør Ducker.

Ducker mener at det kom tydelig frem i kampene mot Crystal Palace og Brighton for noen uker siden at Solskjær burde gjøre noe med midtbanen sin, og at det å spille Pogba og Bruno Fernandes samtidig på midtbanen ikke fungerer. Dette mener han Solskjær måtte betale for i 6-1-tapet mot Tottenham.

I neste Premier League-kamp møter Manchester United Newcastle, og The Telegraph-kommentatoren mener det er på tide at Solskjær tørr å ta tøffe valg.

- Solskjær må vise litt ryggrad i forbindelse med laguttaket mot Newcastle, og hvis han er sterk, vil ikke Pogba starte, skriver han.

Manchester United møter Newcastle på bortebane lørdag klokken 21.00.