Ekspert mener Lagerbäck har et luksusproblem på spissplass

Det ser lyst ut på spissfronten for Norge før de kommende kvalifiseringskampene mot Malta og Sverige. Lars Tjærnås ber Lars Lagerbäck ta med formspillerne.

Selv om de europeiske toppligaene så vidt er i gang, har flere av de norske spissene startet meget bra:

* Alexander Sørloth har fått en flying start i sin nye klubb Trabzonspor. Etter at han gikk på lån fra Crystal Palace til Trabzonspor i starten av august, har han scoret to mål på to kamper i europaligakvalifiseringen for sin tyrkiske arbeidsgiver de neste årene. Trabzonspor er videre til siste kvalrunde, der de møter greske AEK Athen.

* Erling Braut Haaland har vært i fyr og flamme for Salzburg denne sesongen. På de tre første ligakampene har han scoret fire mål. I helgens oppgjør mot AC Wolfsberger scoret han hat trick. Han er en av hovedgrunnene til at Salzburg leder serien.

* Tarik Elyounoussi hadde en periode i mai der han scoret i fem kamper på rad, åtte mål på de fem. Spilte en av hovedrollene da AIK slo ut Sheriff Tiraspol av europaligakvaliken torsdag. AIK skal møte Kristoffer Ajer og Celtic til en meget tøff siste kvalrunde før et gruppespill.

* Joshua King har så vidt kommet seg i gang med Premier League-sesongen med Bournemouth, men startet seriepremieren mot Sheffield Wednesday og gjorde en god figur. Spilte 90 minutter.

Møter Malta og Sverige

Disse fire mener Lars Tjærnås at Lars Lagerbäck må ta med i troppen til de to svært viktige kampene mot Malta og Sverige i starten av september.

– Jeg mener formspillere skal med. Lagerbäck er glad i en fast tropp, både av hensyn til relasjoner på banen, og harmoni i garderoben. Men jeg mener han bør ta inn et par nye nå, blant annet Sørloth. Jeg ville tatt med King, Sørloth, Tarik og Haaland, sier Tjærnås og begrunner det med følgende:

– Kvalitet, samt at han da har så mange ulike typer å velge mellom, at de er rustet for flere ulike kampbilder. Det er en del av vitsen når en tar ut en bred tropp, å ta ut ulike spillertyper. Det er ikke galt å ta ut Bjørn Maars heller, men velger han fire rene spisser hadde jeg valgt de fire.

Nevnte Maars er ute i kulden i AZ Alkmaar. Han har ikke fått spilletid denne sesongen og klubben skal ha gitt uttrykk for at de kan være villige til å slippe spissen på lån.

BURDE MED: Erling Braut Haaland herjer i Østerrike. Foto: Svein Ove Ekornesvåg (NTB scanpix)

Luksusproblem

Med det utelukker den tidligere landslagssjefen på aldersbestemte landslag en spiller som Ola Kamara. Han har vært ute i kulden i Kina og er nå på plass i Washington. Han var ikke i troppen i 2-1-seieren over Los Angeles Galaxy natt til mandag.

Tjærnås mener Lagerbäck har et luksusproblem på topp. Slik har det ikke alltid vært for en norsk landslagstrener.

– For noen få år siden hadde vi knapt spisser som verken spilte eller presterte i gode ligaer. Nå har vi flere. Da gjelder det å velge de som er best som par, og som gir flest muligheter avhengig av kampbilder. For en landslagssjef er det en ren drøm.

Det norske landslaget møter Malta på Ullevaal torsdag 5. september, før de skal til Stockholm tre dager senere for å møte Sverige. Norge ligger på 4.-plass i gruppe F med fem poeng. De to beste lagene (akkurat nå er det Spania på 12 poeng og Sverige på sju) går til EM.

EKSPERT: Lars Tjærnås. Foto: Erlend Aas (NTB scanpix)

(©NTB)