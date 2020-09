Ekspert mener Solskjær må ta et brutalt valg: - De er ikke gode nok

Danny Murphy mener Solskjærs valg om å spille med både Pogba og Bruno Fernandes er grunnen til at Manchester United har vært for dårlige defensivt.

Lørdag tok Manchester United sesongens første seier i Premier League etter å ha tapt første kamp 3-1 mot Crystal Palace. Men i kampen som endte 3-2 til United var Solskjærs mannskap langt fra overbevisende.

Brighton traff stolpene til United hele fem ganger i løpet av kampen, og laget fra Englands sørkyst skapte store problemer for Uniteds forsvar gjennom hele kampen. Selv om det endte med seier og tre poeng for «De røde djevlene», mente flere eksperter at United var heldige som gikk seirende ut av den dramatiske kampen.

- En stor avgjørelse å ta

Tidligere fotballspiller og nå fotballekspert, Danny Murphy, mener Solskjærs defensive problemer kommer av valget med å spille med to stjernespillere samtidig på midtbanen.

LES OGSÅ: VAR-drama reddet Solskjær ti minutter på overtid. Ekspert advarer United-fansen

- Ole Gunnar Solskjær har en stor avgjørelse å ta fordi Manchester United kommer til å fortsette å slippe inn mål om han fortsetter å spille med Paul Pogba og Bruno Fernandes samtidig i startelleveren, skriver Murphy i en kommentar i Daily Mail.

MÅ TA ET VALG: Danny Murphy mener Solskjær må velge mellom superstjernene Paul Pogba og Bruno Fernandes. Foto: Peter Powell (Pa Photos)

Murphy mener at de er fantastiske kreative spillere, men at det ikke er nok.

- Ingen av dem gode nok defensivt til å spille sammen i en midtbane-trio. Manglene deres satte Aaron Wan-Bissaka og Luke Shaw under et enormt press fordi de stadig ble fanget mellom Brighton-vingbackene og spissene, skriver han.

- Oppdager ikke farene

Murphy sammenligner med Liverpool, der han mener Trent Alexander-Arnold og Andy Robertson kan storme fremover fordi de blir sikret defensivt av Jordan henderson og Gini Wijnaldum fra midtbanen.

Men Murphy mener ikke de defensive problemene kommer av at Fernandes eller Pogba er for late, men at de rett og slett ikke er gode nok defensivt.

- De oppdager eller fornemmer ikke farene raskt nok. Når de innser at de trenger å komme tilbake er det for sent, mener han.

LES OGSÅ: Tordner mot NFF etter dommerskandalen i Bergen: - Har ikke noe respekt for dem lenger. Vi har mistet all tillit

- Ser ikke bra ut

Den tidligere Liverpool-spilleren tror van de Beek kan løse noen av Uniteds midtbaneproblemer, men inntil han er i skikkelig form, mener Murphy at valget om hvem som skal starte av Pogba og Fernandes er ganske enkelt.

- Over de siste månedene vil jeg si Bruno har vært mer innflytelsesrik offensivt enn Pogba, så jeg vet ikke hva det gjør med franskmannen, som har blitt byttet ut rett over en time i begge Uniteds Premier League-kamper.

Murphy legger til at det faktum at Pogba testet positivt for Covid-19 i oppkjøringen til sesongen kan ha hatt noe å si for formen hans. Men slik han har prestert så langt mener han ikke er bra nok.

- Akkurat nå ser han langt i fra bra nok ut og Solskjær vil ha mye tenking å gjøre fordi United har sluppet inn fem mål totalt mot Crystal Palace og Brighton, understreker Murphy.

I neste Premier League-runde møter Manchester United Tottenham hjemme på Old Trafford.