Ekspert mener Solskjær må ta grep: - Hvis ikke han gjør det er noe galt

Den engelske fotballeksperten Paul Merson skriver at tiden har kommet for å droppe David de Gea i United-buret.

Manchester Uniteds spanske målvakt ankom klubben sommeren 2011 fra Atletico Madrid. Siden den gang har han bemerket seg som en av Premier Leagues beste målvakter, og blant annet havnet på årets lag hele fem ganger.

Forrige gang De Gea ble kåret til ligaens beste keeper var imidlertid i 2017-18-sesongen, og den siste tiden har 30-åringen gjentagende ganger blitt gjenstand for kritikk for sine prestasjoner på banen.

Senest i 3-3-kampen mot Everton lørdag kveld meldte engelske eksperter at det var på sin plass at sisteskansen tok på seg skylda for at to poeng gikk tapt.

- Det var hans feil på det første målet og absolutt hans feil på det tredje, var blant annet Jamie Redknapps klare beskjed fra Sky Sports' studio etter kampen.

- Må ta store avgjørelser

Nå mener tidligere Arsenal-spiller Paul Merson at Solskjær må ta grep, og la noen andre enn De Gea vokte United-buret i tiden fremover.

- De Gea har vært fantastisk og på et tidspunkt var han den beste målvakten i verden. Det er han ikke lenger. Jesse Lingard var et av de første navnene på England-laget for tre år siden, nå er han på lån i West Ham. Tiden går videre. Når du er manager i Manchester United må du ta store avgjørelser. Hvis man ikke gjør det, og de fortsetter å slå tilbake på deg, så er noe galt, skriver Merson for Sky Sports.

Og fortsetter:

- Man kan prøve å sette Dean Henderson i laget mens det ikke er publikum. Det kan kan skaffe ham litt selvtillit fordi man kanskje ikke ønsker å sette ham inn neste sesong når det plutselig er 75.000 på tribunen der. Da vil han med en gang settes under stort press.

- Må ofre noe

Merson minnes også tilbake til en avgjørende kamp tidligere denne sesongen som gikk til Uniteds disfavør, og mener det er lignende hendelser som er avgjørende om de skal ha mulighet til å vinne en tittel.

- Det er ikke første gang. Han gjorde det også mot RB Leipzig. Han kunne ha kommet ut, fanget den og tatt en smell. Hvis man skal vinne ligatitler så må man ofre noe. En avgjørelse må komme før eller senere.

- Hvis du hadde sagt til Ole at laget hans skulle score tre mål mot Everton så ville man forventet tre poeng. Så enkelt er det. Fremover var de gode, men det er de samme problemene. Det er den samme akilleshælen hvor de defensivt ikke er gode nok, sier Merson.

Solskjær med Henderson-ros

Etter det imponerende utlånet til Sheffield United forrige sesong har Henderson denne sesongen først og fremst fått muligheter i cupkampene for de røde djevlene denne sesongen.

Han er også ventet å få sjansen fra start når Solskjær & co. får besøk av West Ham i FA-cupen tirsdag kveld, og med en imponerende forestilling der kan han kanskje overbevise United-sjefen om en plass i startelleveren i de kommende ligakampene.

- Dean har spilt bra når han har fått sjansen. For meg har han utviklet spillet sitt, har Solskjær nylig sagt, gjengitt av The Mirror.

Og fortsetter:

- Jeg vet at han ikke har spilt så mange kamper som han gjorde forrige sesong. Men man ser det i hver kamp han spiller og på trening, hans utvikling. Og han jobber hardt på et par områder som vi har snakket om.

- Jeg har blitt imponert av holdningene hans og arbeidskapasiteten. Han er ikke den mest tålmodige fyren - han ønsker å spille hver kamp fordi han vet at han vil prestere bra, sier Solskjær.

Manchester Uniteds oppgjør mot West Ham i den femte runden av FA-cupen tirsdag kveld klokken 20.30 kan du følge direkte i Nettavisens livesenter.

