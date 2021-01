Ekspert om det som har tatt forundret Norge-sjef på senga: - En katastrofe

Christian Berge sier han hadde foreventet noe annet enn det som har møtt håndballgutta i Egypt. TV3s ekspert mener at «dette vet man på forhånd».

Norge møter Frankrike til sin første kamp under VM i Egypt torsdag kveld. Så langt har mesterskapet vært et eneste stort kaos, skal man tro de involverte.

Smittevern og Covid-19 har allerede vært et stort tema, men det er ikke bare pandemien som har skapt hodebry for de norske håndballgutta etter ankomst.

Da landslagssjef Christian Berge møtte pressen onsdag ettermiddag, kunne han fortelle at logistikken rundt trening og fasiliteter heller ikke var som forventet.

Berge: - Hadde forventet noe annet

Som et resultat måtte de norske gutta kjøre en økt på gresset utenfor hotellet. Berge forteller at det rett og slett tar for lang tid å reise til treningshallen.

- Vi kom ned og møtte en del utfordringer med tanke på trening og avstand, fasiliteter er vel det største problemet. Hotellet er kjempefint, men vi er langt ifra hall. Hvis vi skal trene, som vi veldig gjerne ønsker, så har vi i verste fall opp imot to timer til trening og da går vinninga litt opp i spinninga, sier Norge-sjefen.

- Vi har vært i noen samtaler i dag og prøver å få en hall som er nærmere. Det er veldig uforutsigbart med tid, i forhold til å komme seg til hallen. Vi aner ingenting om trafikk eller sånne ting. Jeg ble litt overrasket for jeg hadde forventet noe annet enn det vi ble møtt med, sier landslagssjefen videre om situasjonen.

Erevik: - Bekymrer meg ikke

Selv om det er en uvanlig utfordring det norske laget står overfor, tror ikke TV3-ekspert Ole Erevik at det har så veldig mye å si inn mot åpningskampen.

- Det er jeg ikke så redd for. Forholdene er ikke noe annerledes for de andre lagene. Så lenge Frankrike, Spania og så videre er i samme situasjon, har det ikke så mye å si for Norge, sier den tidligere landslagskeeperen til Nettavisen.

- Jeg tror faktisk at Norge er en av nasjonene her nede som er best rustet og forberedt til å takle litt annerledes forhold, så det bekymrer meg ikke, sier han videre.

Boldsen: - Er en katastrofe

TV3 viste onsdag bilder av at de norske gutta som kjørte en treningsøkt utenfor hotellet, noe som fikk programleder Ørjan Bjørnstad til å utbryte:

«Det er nesten ikke til å tro, i et VM»

Ekspert Joachim Boldsen, som spilte for Danmark under VM i Egypt i 1999, mener det i beste fall er naivt om Norge hadde ventet noen annet.

- Trafikken der nede er katastrofe. Det er «én milliard mennesker» i Kairo og de har alle en eller annen form for kjøretøy og de er ute på veien hele tiden. Det er forferdelig og det vet man godt på forhånd, sier dansken i TV-studio.

- Selv om stedet du skal til ligger to kilometer unna, kan det ta en time å komme seg dit. Når Christian Berge beskriver at det er vanskelig med trafikken, må man gjøre det på den måten som Norge gjør nå. Og når turneringen først kommer i gang for Norges del, går det jo slag i slag og de spiller kamp hver annen dag, sier dansken.

Åpner mot Frankrike

Norge skal også møte Østerrike og Sveits i det innledende gruppespillet. Sistnevnte lag kom inn i mesterskapet etter at USA måtte trekke seg på grunn av koronasmitte.

Etter det innledende gruppespillet, fortsetter VM deretter med en hovedrunde, før det skal spilles kvartfinaler, semifinaler og finale. Finalekampen spilles 31. januar.

