Ekspert om krisen i Vålerenga: - En ny trener ville ikke løst noe som helst

TV 2s Jesper Mathisen er bekymret over det han ser i Vålerenga og mener det minner om det som har skjedd i Start.

INTILITY ARENA (Nettavisen): 2019 var året hvor Vålerenga skulle kjempe om medalje. Dette var målet klubben formidlet helt siden adventstiden i 2018.

Når åtte runder gjenstår ligger de 14 poeng unna en av de tre øverste plassene, men dette er ikke noe nytt. De siste tre sesongene, med trener Ronny Deila og hans apparat ved roret har avstanden til medaljeplass vært på mellom 11-16 poeng. TV2s fotballekspert Jesper Mathisen er svært kritisk til hva de har fått til de siste tre årene.

Han drar paraleller til det som har skjedd i Start. En klubb Mathisen følger svært tett.

- Noe av det som er i ferd med å skje i Vålerenga kan sammenlignes med noe av det som har skjedd med Start på sørlandet de siste årene. Folket har gått fra å elske Start, til å bli veldig misfornøyde, og er folk misfornøyde lenge nok går det over i likegyldighet, sier Mathisen til Nettavisen.

- Og likegyldighet kan umulig være et bra tegn?

- Det er det verste som kan skje, at folk slutter å bry seg. Og slutter å møte opp på Intility. De vil alltid ha en hard kjerne i Klanen, men de som er litt mer perifere, de føler nok veldig på om det er denne klubben de ble glad i. i, sier Mathisen til Nettavisen.

- Ikke i nærheten



Han mener videre at dagens ledelse i VIF har fått massevis av tid på seg til å få skuta på rett kjøl.

- De som styrer Vålerenga nå har fått mange overgangsvinduer, brukt mye penger og fått flere sesonger på seg. De har hentet spillere som jeg hadde forventet mye mer av. De leverer ikke og kollektivet er ikke i nærheten av der de burde vært. Dette har ikke rikket seg en centimeter, sier Jesper Mathisen til Nettavisen.

- Hva slags ansvar har sportslig leder Jørgen Ingebrigtsen og det sportslige apparatet for situasjonen de står i?

- Dette er ikke veldig imponerende. Det deler han med de andre som jobber med spillerlogistikk. Vi skal ikke lengre tilbake enn til sommeren. Da foretok de en rekke grep som ikke ser ut til å fungere. Moses Mawa skulle selvfølgelig vært i Vålerenga og ikke i Strømsgodset. Istedenfor henter de en spiller som er innlånt for en kort periode, sier Mathisen til Nettavisen.

Mathisen var kritisk til situasjonen i Vålerenga allerede i vårsesongen. Deretter vant Vålerenga 6-0 hjemme mot Bodø/Glimt og kritikken stilnet noe før laget tok sommerferie.

KRITISK: TV 2-ekspert Jesper Mathisen. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

- Jeg sa vel at prosjektet var fullstendig avsporet før kampen mot Bodø/Glimt. Det er det jo fortsatt. Jeg kan ikke se hvordan dette skal komme på rett spor igjen med det første, sier Jesper Mathisen til Nettavisen.

- Edderkoppnett

Ingen har sanket færre poeng enn Vålerenga etter sommerpausen. Tar man utgangspunkt i perioden 01. august til 25. september ligger de på bunen.

PÅ BUNN: Vålerenga har plukket færrest poeng i Eliteserien i perioden 1. august til 23. september. Foto: Skjermdump (Whoscored.com)

De har sluppet inn 2,1 mål per kamp i snitt siden 01. august og har, attpåtil, spilt en kamp mer enn de fleste av lagene i ligaen. Mathisen mener likevel at et umiddelbart trenerskifte ikke vil gi noen stor effekt.

- Jeg synes ofte det er greit å mene noe konkret om slike situasjoner i ulike klubber. Men i Vålerenga virker det så massivt, innviklet og komplisert. Hadde det kommet inn en ny trener der nå, så tror jeg ikke det ville løst noe som helst, sier Mathisen til Nettavisen og fortsetter.

- I og med at Deila har sine folk rundt seg, klarer jeg ikke helt å se hvem av dem som skal fjernes, av de 3-4 som er mest sentrale i dag. Slik har de, på en måte, sikret seg selv i et edderkoppnett. Jeg tror de kjører videre med det nåværende apparatet nå, og så evaluerer de på slutten av sesongen, sier han.

- Men er Ronny Deila rett mann for Vålerenga?

- Alle husker Deila for Godset, de spilte mest offensiv fotball. Alle trodde dette også ville skje i Vålerenga, med mer ressurser, flere supportere, større klubb og større stadion, men slik har det altså ikke gått. Vålerenga har ikke utviklet seg videre, sier Mathisen til Nettavisen.

- Vektlegger feil ting

Eurosports fotballekspert Bengt Eriksen har selv erfaring fra Vålerenga som spiller og blant annet Skeid som trener. Han mener å fokusere på enkle ting er nøkkelen i en periode hvor det ser ut til at ingenting fungerer slik det skal.

- Jeg vet jo ikke hva de vektlegger i garderoben i Vålerenga, men jeg er ganske sikker på at det de har vektlagt til nå må tones litt ned eller forandres på. De bør spørre seg: Hva må vi jobbe hardere med? Og liste opp noen få punkter, ikke ti. Det er mye som er galt med Vålerenga nå, men de får ikke endret alt på en gang. De må konsentrere seg om et par ting, sier Bengt Eriksen til Nettavisen.

- MÅ GJØRE TING ENKELT: Det mener Eurosport-ekspert Bengt Eriksen (midten). Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

På søndag spiller Vålerenga mot Ranheim, som kjemper mot nedrykk. Det er en del av tabellen de fort kan blandes inn i, dersom de snart ikke plukker flere poeng. Bengt Eriksen mener Ranheim ikke er søndagens hovedmotstander.

- Slik jeg ser det er Vålerengas største motstander akkurat nå, dem selv, ikke Ranheim, sier Eriksen til Nettavisen.