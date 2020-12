Ekspert om VM-uttaket: - Norge mangler en målvakt i verdensklasse

Til tross for få overraskelser i VM-troppen, mener TV 2 ekspert Stig Nygård det er en posisjon som ikke er like sterk som han skulle ønske.

Hvem som skal kjempe om Norges ære i håndball-VM i januar er klart.

Christian Berge kuttet ned bruttotroppen fra 35 til 21, som innen 2. januar igjen skal kuttes til 20. Den siste som skal ut av troppen er en målvakt.

TV 2 sin håndballekspert mener det også er det Norge har sin største svakhet, hvis det skal være en.

- Skal jeg peke på en ting, så må det være målvaktsplassen. Norge mangler en målvakt helt i verdensklasse. Torbjørn Bergerud har et toppnivå i verdensklasse, men har ikke helt klart å stabilisere seg der. Men jeg vil likevel ikke si at det er noe svakt punkt. Norge drar til Egypt med tre gode målvakter, sier Nygård til Nettavisen.

Håndballekspert Frode Kyvåg er uenig i om en svakere posisjon i målet, og mener Norge har en komplett stall på alle områder.

- Jeg mener Bergerud har vist gang på gang at han holder et utrolig høyt nivå. Han har vært med å avgjøre ekstremt viktige kamper i mesterskap tidligere, sier Kyvåg til Nettavisen.

Håndballforbundet opplyste at landslagssjef Berge ville være tilgjengelig for intervjuer i etterkant av uttaket, men Berge har foreløpig ikke besvart Nettavisens henvendelser på verken telefon eller SMS.

- En joker i troppen

I troppen finner vi 19 som tidligere har bekledd den norske A-landslagsdrakten, og to debutanter. Begge debutantene spiller til daglig i Elverum håndballklubb, venstre bakspiller Simen Holand Pettersen og linjespiller Thomas Solstad.

Stig Nygård mener uttaket av Holand Pettersen ikke er overraskende.

- Det lå i kortene at Christian Berge ville lage plass til en joker i troppen. Det pleier han å gjøre. Denne gangen ble det Simen Holand Pettersen. Og det er vel fortjent. Han har prestert over tid med Elverum i Champions League, sier Nygård.

22-år gamle Pettersen uttrykker sin glede over uttaket.

- En drøm som går i oppfyllelse, og jeg gleder meg utrolig mye til det som skjer i januar. Er ydmyk for oppgaven som er foran meg, sier Pettersen til Elverum håndball.

Myrhol tilbake i landslagsdrakta

Et navn Nygård var glad for å se, var Bjarte Myrhol. Myrhol har ikke spilt de to siste mesterskapene på grunn av sykdom og skade.

- Jeg ble veldig glad da jeg så Bjartes navn i troppen. Han er nok den viktigste enkeltspilleren. Selv om han eventuelt ikke kunne spille, så hadde det vært riktig å ta ham med. Han er den store lederen i gruppen, og bare tilstedeværelsen hans løfter laget.

Kyvåg er derimot litt mer skeptisk til uttaket av linjeveteranen.

- Selv om Myrhol er svært viktig i laget er jeg usikker på hva han bidra med på banen med tanke på skaden som har satt han ut av spill en god stund nå.

Til tross for usikkerheten rundt Myrhol, er Kyvåg ikke usikker på hva de andre spillerne på samme posisjon kan utrette.

- Vi har to rutinerte og svært gode linjer i Henrik Jacobsen og Petter Øverby. I tillegg har vi Thomas Solstad som har utviklet seg og prestert utrolig bra i Champions League for Elverum.

Norge, som har to sølv i de to forrige verdensmesterskapene, jakter medaljen i gull denne gangen.

- Den troppen Berge har tatt ut er mer enn god nok til å kjempe om medalje. Flere andre toppnasjoner kommer uten sentrale spillere dette mesterskapet, sier Nygård.

Norge spiller sin første kamp i gruppespillet 14. januar mot Frankrike. Deretter mot USA 16. januar, og Østerrike 18. januar.

