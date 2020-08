Ekspert reagerer kraftig på Grønners utbrudd på TV: - Verste uttalelsen jeg har hørt av en fotballspiller i år

Aalesund-stopper Jonas Grønner raste etter at dommeren dømte straffespark. Nå får han slakt av fotballekspert Joacim Jonsson.

AALESUND -FK HAUGESUND 1-3:

Aalesund måtte igjen se seg slått da de lørdag kveld tapte 1-3 mot FK Haugesund hjemme på Color Line Stadion.

Hjemmelaget ledet først kampen etter en tidlig scoring av Holmbert Fridjonsson, men gjestene slo nådeløst tilbake.

Først utlignet Ibrahima Wadji etter 25 minutter, før Niklas Sandberg scoret på straffe cirka to minutter senere. Dommer Tom Harald Hagen blåste straffe etter at Grønner felte Kristoffer Velde.

Les også: Tror Messi aldri har vært nærmere Barca-exit

Raste i pausen

Straffesparket fikk Aalesund-stopperen til å rase under pauseintervjuet med Eurosport.

- Jeg gidder ikke stå her lenger å snakke om dommersituasjoner. Jeg er drittlei.

- Du er ikke enig at det er straffe?

- Jeg er drittlei av det, uttalte Grønner før han gikk.

FKH-spiller Velde var imidlertid ikke i tvil om at han ble felt av Aalesund-stopperen.

- Han hekter beina mine og dommeren peker på straffemerket. Det er helt rett, sier Velde.

Les også: James fikk revansje etter straffemiss og avgjorde toppkampen

KRITISK: Fotballekspert Joacim Jonsson kunne ikke tro hva han hørte. Foto: Privat

Sjokkert ekspert

Velde får støtte av Eurosports eksperter som fulgte kampen direkte fra studio.

Fotballekspert Joachim Jonsson forteller at han er sjokkert over utbruddet til Grønner.

- Om han er drittlei av å prate om dommeravgjørelser, så må jeg si at blir dittlei av å høre en spiller som kan være så ukritisk til egen prestasjon. Det han gjør nå er helt klart. At han evner å mene at det der ikke er straffespark når man ser det der...

- Det er en helt håpløs uttalelse av Jonas Grønner. Det er et soleklart straffespark. Det er helt vilt, sier Jonsson.

Svensken fortsatte kritikken også senere i sendingen.

- Det er den verste uttalelsen jeg har hørt av en fotballspiller i år, sier Jonsson.

Aalesund klarte aldri å slå tilbake igjen etter at Sandberg scoret på det aktuelle straffesparket. I stedet økte samme Sandberg på til 3-1 etter hvilen - det ble også sluttresultatet.

Dermed fortsetter nedturen for AaFK som ligger klart sist i Eliteserien med kun 7 poeng etter 15 kamper.