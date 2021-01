Ekspert reagerer på Klopps unnskyldninger: - Mangler klasse

Mener tyskeren kun har seg selv å skylde.

Liverpool er inne i en sjelden blindgate under Jürgen Klopp. Den regjerende seriemesteren tapte 0-1 mot Southampton forrige serierunde, og har nå gått tre kamper uten seier.

Samtidig har Liverpools tyske manager vært misfornøyd med flere forhold denne sesongen.

Han har langet ut mot at muligheten for fem bytter ble nedstemt av klubbene, mot kampprogrammet han mener har ført til skader, og nå sist var det dommer Andre Marriner som fikk unngjelde etter at Liverpool ikke ble tildelt straffespark mot Soton.

Klopps misnøye imponerer ikke Craig Burley. Den tidligere skotske landslagsspilleren, som nå jobber som ESPN-ekspert, liker ikke det han ser av tyskeren.

- I to år har laget hans vært utrolig eksemplariske. Forrige sesong var de uslåelige i ligaen. Nå er de under press, og om de ikke vinner ligaen vet vi hva unnskyldningene vil være: TV-selskapene, lunsjkampene, at han ønsket fem bytter, og nå også dommerne som er imot ham, sier Burley, før han fortsetter.

- Det er mangel på klasse fra en trener som har vist klasse hele veien frem til nå.

ESPN-eksperten hevder Klopp nå bare plasserer ut unnskyldninger dersom Liverpool skulle mislykkes med å vinne ligaen igjen.

Stopperkrise

Med både Virgil van Dijk, Joe Gomez og Joel Matip ute har midtbaneanker Fabinho vikariert på stopperplass denne sesongen.

Han har dannet partnerskap blant annet med de to ungguttene Rhys Williams og Nathaniel Phillips, men mot Southampton valgte Klopp å flytte Jordan Henderson ned i midtforsvaret.

- Bunnlinjen er at hans fronttrio ikke fungerer, han må håndtere skadene i forsvar, og han har unggutter i forsvarssleddet han kan bruke om han ønsker, sier Burley.

Han er klar på at det er Klopps ansvar å finne ut av hvordan han skal disponere laget.

- Hvis de (ungguttene) ikke er gode nok i hans øyne, er det hans problem, for han har vært i klubben lenge nok. Han kunne erstattet dem, eller hentet enda bedre unggutter, er hans nådeløse dom.

Han mener Klopp nå heller bør se seg selv i speilet, fremfor å skylde på omgivelsene.

- Han har kun ett sted å se, og det er på ham selv denne sesongen. Ikke på dommerne, på VAR, på FA eller rettighetshaverne. Det er opp til Liverpool, og de er langt unna der de har vært de to siste årene.

Topper likevel ligaen

Til tross for at det butter imot på Merseyside, topper fortsatt Klopps mannskap Premier League.

De røde har 33 poeng på de 17 første kampene, men kan bli forbigått av Ole Gunnar Solskjær og Manchester United om klubben fra Old Trafford slår Burnley 12. januar.

Deretter venter et realt storoppgjør mellom de to toppklubbene på Anfield 17. januar, og Klopp blåste liv igjen i rivaliseringen da han etter Southampton-tapet mente at Solskjærs mannskap har fått langt flere straffespark enn dem de siste årene.

- Jeg hørte nylig at Manchester United har fått flere straffespark på de to årene Ole har vært her, enn Liverpool har fått under mine fem og et halvt år. Jeg vet ikke om det er min feil eller hva det er, sa en irritert Klopp, som mente Sadio Mané burde blitt tildelt minst én straffe i møtet med Southampton.

