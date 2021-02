Ekspert slår full alarm for Liverpool: - De er i en dyp, dyp krise

Øyvind Alsaker mener kontrasten fra denne sesongen sammenlignet med forrige sesong kunne nesten ikke vært større for Liverpool.

Onsdag kveld gikk Liverpool på sitt andre tap på rad hjemme på Anfield. Brighton ble for sterke for de regjerende seriemesterne, som for øyeblikket ligger som nummer fire på tabellen, syv poeng bak ligaleder Manchester City.

Men det er ikke bare det at Liverpool har tapt to hjemmekamper på rad som er spesielt, de har heller ikke scoret hjemme på Anfield siden de spilte 1-1 mot West Bromwich 27. desember.

TV 2 sin Premier League-kommentator Øyvind Alsaker synes dette er alarmerende for Merseyside-klubben.

- Det er en rekke som Liverpool ikke har opplevd under Klopp, selv da han var ny i klubben. Dette går lenger tilbake og stikker dypere. I mine øyne er det en ganske naturlig konsekvens av en sesong der alt har gått galt for de, sier Alsaker til Nettavisen.

Utrolig skademareritt

Med en sesong der alt har gått galt mener Alsaker først og fremst alle skadeproblemene Liverpool har slitt med denne sesongen, og konsekvensene det har fått for klubben.

Virgil Van Dijk har kanskje vært Liverpools viktigste spiller de siste sesongene, men han har Liverpool måtte klart seg uten nesten hele sesongen på grunn av skade.

Også Joe Gomez er langtidsskadet, og denne uken bekreftet Jürgen Klopp at også Joel Matip er ute resten av sesongen.

Nyervervelsen Jota var likevel et friskt pust i Liverpool-laget utpå høsten, men det tok ikke lang tid før han også ble langtidsskadet.

Alsaker mener alle skadene som har oppstått har forplantet seg gjennom hele laget.

- Midtbanen har måtte spille forsvar, og det gir en midtbane som mangler den intensiteten og aggressiviteten som har vært kjennetegnet til Klopp. Det igjen gjør at det blir vanskeligere å angripe. Færre gunstige ballerobringer i områder der Liverpool er gode. Dermed så blir det litt mer jobb for de der framme, og de møter forsvar i litt bedre balanse, analyserer kommentatoren.

- Handler om å redde sesongen

Alsaker er likevel klar på at en slik situasjon Liverpool nå er havnet i kommer til å snu, men han tror ikke det skjer før flere nøkkelspillere er tilbake fra skade.

- Nå handler det om å redde en sesong, og med det mener jeg å bli topp fire. Det er det som er skummelt nå, at det skal bli fare for at de skal havne utenfor topp fire. Det er en mulighet for det, selv om det ikke er så sannsynlig, mener han.

Det er først og fremst perioden etter jul som har vært veldig tung for Liverpool. Siden 27. desember har Merseyside-klubben spilt åtte Premier League-kamper.

Bare to av de har endt med seier. Tre av kampene har endt uavgjort, og like mange har endt med tap.

Men Alsaker mener Liverpool sine problemer stikker dypere enn det den siste perioden har vist.

- Min analyse av Liverpool nå er at det er spillere som har lagt ned et ufattelig arbeid de siste to-tre årene, de har gravd så dypt for å vinne disse titlene de endelig har vunnet. Og når de da mister halve førstelaget sitt til skader, mange for hele sesongen, da blir det for mye for de som er igjen, sier han og fortsetter:

- De har gravd så dypt så lenge. De får ikke de pausene de skal ha, de har ikke den kvaliteten de skal ha, det blir bare tyngre og tyngre. Det er den harde realiteten for Liverpool nå, det er ikke noen quick-fix på dette her, mener TV 2 sin kommentator.

Uten alle skadeproblemene tror imidlertid Alsaker at situasjonen hadde vært helt annerledes for Liverpool.

- Jeg tror Liverpool hadde ledet ligaen ganske komfortabelt uten alle skadene. Så dette er en dyp, dyp krise, som er et resultat ene og alene av alle skadene, mener han.

- Ikke i nærheten

Det som har kjennetegnet Liverpool de siste to sesongene er hvor stabile de har vært, og en egen evne til å så og si alltid gå vinnende ut av fotballkamper.

Slik har det ikke vært denne sesongen, og spesielt mot bunnlagene i ligaen har de tapt mange poeng.

Mot de seks lagene nederst på tabellen har Liverpool tatt syv av 21 mulige poeng denne sesongen.

De to forrige sesongene avga de ingen poeng mot de seks bunnlagene.

- En nærliggende forklaring er at bunnlagene pakker seg sammen mot eget mål. Når de da mangler noen av de beste angrepsspillerne og ikke har den samme intensiteten i presset og ikke klarer å gjenvinne ballen høyt når motstanderen er litt i ubalanse, får de ikke den lille åpningen som skal til. Det er nok én forklaring på det, sier Alsaker.

Han mener også det at Liverpool sliter mot de antatt dårligere lagene ligner på slik det var i begynnelsen av Klopp-æraen.

- Da var det gode resultater mot de gode lagene, mens det ofte lugget mot de mindre gode. Så har de vært så dominerende at de har feid alle lag av banen i noen år, men nå er de litt tilbake der. De er ikke i nærheten av det laget de har vært de siste to årene.

Søndag ettermiddag møter Liverpool Manchester City hjemme på Anfield. Taper Liverpool den kampen kommer City til å ligge ti poeng foran rødtrøyene, men en kamp mindre spilt.

Kampen starter 17.30 og storoppgjøret kan følges live her på Nettavisen.

