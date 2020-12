Ekspert tatt på senga av Solbakken-valg: - Den luringen

Jan Åge Fjørtoft og Henning Berg er sikre: Ståle Solbakken er rett mann for Norge.

Onsdag morgen ble det klart at Ståle Solbakken er mannen som skal lede landslaget i kampen mot store sluttspill de neste årene.

Ut forsvinner Lars Lägerback, som selv meddelte at det var liten dramatikk rundt avskjedigelsen - og at han ønsker landslaget lykke til videre.

- Spillerne skal være stolte

Jan Åge Fjørtoft har selv spilt med Solbakken på landslaget, og er klokkeklar på at det norske folk nå har mye å se frem til med Ståle ved roret.

- Du kan forvente at du får et landslag som vi blir lidenskapelig opptatt av. Ståle er flink til å selge inn ideene til spillerne. En viktig del av jobben hans blir ambassadørrollen, og han kommer med troverdighet som tidligere landslagsspiller selv. Vi spilte inn podkast sammen på mandag, og han nevnte faktisk landslaget, den luringen, forteller Fjørtoft til Nettavisen.

- Han er veldig stolt over å representere landet sitt. Det vi har til felles er at den største drømmen var å spille for landet vårt, og denne følelsen vil han ta med seg inn i jobben nå. Han vil sørge for at spillerne skal være stolte over å spille med flagget på brystet.

Fjørtoft beskriver videre at Solbakken har en klar forståelse om hva det betyr å være landslagsspiller - og viktigheten av å representere Norge i det store utland.

- All ære til NFF som har skjønt det. Det å ansette landslagsjef er faktisk kanskje viktigste jobben NFF gjør. Han blir vår fremste ambassadør, vårt ansikt utad. Det å trene et landslag handler ikke bare om formasjoner, men du har en hel nasjon på dine skuldre. Det handler så mye om stolthet og identitet. Det er på sånne dager man kan ta frem de store ordene. Vi skal være flinke til å få frem hvor viktige idretten er for Norge. Om det er Haaland som er vår fremste ambassadør i Tyskland, om det er Zucca i USA, disse tingene er så viktige. Ståle har vært ute en vinternatt før, han er en fotballmann tvers gjennom.

Den siste perioden for Lagerbäck som landslagssjef for Norge ble noe overskygget av turbulens innad i troppen, og det hele endte med «nødlandslaget« som måtte stilles da Norge ikke fikk stille lag.

Fjørtoft tror dog ikke man skal legge for mye vekt på det som har skjedd innad i garderoben.

- Når du har vært spiller som jeg har vært, så har du har sett slåssing i garderoben og både det ene og det andre. Når man er ferdig med ting så er man ferdig med ting. Det er noe av styrken med fotball. Det som har skjedd de siste ukene har skjedd, og det spiller ingen stor rolle. Det har vært en periode der det har vært veldig vanskelig å være landslagssjef. De siste ukene har vært turbulente. En Lars som mister hjemmefordelen mot Serbia, det var hverken hyggelig eller bra for norsk fotball at det skjedde. Det var trist, og det kan godt tenkes at det kostet oss EM-plassen. Denne sesongen og alt som har skjedd har nok vært en oppsamling av frustrasjon over mange ting, og da kommer det frem på flere måter.

Berg: - Ståle har hatt noen utfordringer

En annen tidligere landslagskollega av vår nye landslagssjef er Henning Berg, som i likhet med Fjørtoft er svært optimistisk til ansettelsen.

- Dette blir spennende. Ståle er en trener på høyt nivå. Det er antageligvis den beste treneren vi kunne få nå. Forbundet må jo tenke på fremtiden til Lars og Perry og hvordan de så for seg de neste årene. det er ikke ofte at en kapasitet som Ståle er tilgjengelig, og det har nok også spilt inn. Hadde man ventet et år her, så hadde han nok hatt kontrakt et annet sted, sier Berg til Nettavisen.

- Når Ståle er tilgjengelig og villig, og situasjonen var som den var, så tenkte de vel at det bare er bedre å gjøre det nå. Lars Lagerbäck og Per Joar Hansen har gjort en god jobb, det er det ingen tvil om. Resultatene har blitt bedre enn de var, og de har fått frem mange unge spillere som har fått spilletid. Norge har et spennende og ungt landslag, så det blir spennende å følge fremover.

Berg utdyper avslutningsvis litt mer detaljert hva det norske folk kan forvente å se av spillestil på landslaget fremover.

- Som fotballtrener er Ståle en mann med lang erfaring og han har vunnet det som er å vinne i Danmark. Han har også gått på noen utfordringer andre steder, som gir han erfaring og en bedre posisjon til å ta de rette valgene fremover. Fotballfaglig er han av norsk tradisjon, med struktur og soneforsvar, men samtidig med en offensiv og direkte spillestil som gjør at han har hatt stor suksess som klubbtrener i Danmark.

