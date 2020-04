Ekspert tror Zlatan Ibrahimovic snur og vil avslutte karrieren i Sverige

Spår at stjernen går til krig mot gamleklubben - som Hammarby-spiller.

Zlatan Ibrahimovic (38) valgte Milan da han returnerte til europeisk klubbfotball like før nyttår. En måned i forveien hadde den daværende LA Galaxy-stjernen forarget alle med hjerte i Malmö FF, klubben han representerte i tenårene, med å kjøpe seg inn som deleier hos ligarivalen Hammarby.

Det omstridte eierskapet i klubben fra Stockholm skapte furore i hjembyen ved Øresund. Foruten at leiligheten til den svenske superspissen i Malmö ble utsatt for hærverk, ble også den nylig oppført Zlatan-statuen utenfor Malmö FFs hjemmearena vandalisert gjentatte ganger.

Trusler og rasistiske bemerkninger ble blant annet sprayet og skrevet rundt statuen, som også endte med å bli saget ned noen dager seinere.

Tror han ombestemmer seg



Lørdag skulle vært dagen for seriepremieren på det øverste nivået i Sverige. I den anledningen dunker svensk Discoverys fotballekspert Alexander Axén til med en spådom om Zlatans fotballframtid i kanalens forhåndsomtale av sesongstarten.

I programmmet «Uppsnack» sier Axén, som tidligere har vært assistenttrener i Start under Benny Lennartsson, at han ser for seg Ibrahimovic bli Hammarby-spiller når han er ferdig med Milan-avtalen.

- Jeg har fått en følelse av at han kommer til å spille. Han gjør nok ferdig sesongen i Milan, om den nå blir en hel sesong i Italia overhodet. Og så kommer han til å avslutte i Hammerby. Det er noe jeg har fått en følelse av, sier Axén.

Den tidligere Örebro- og GAIS-treneren mener Ibrahimovic kan ha endret mening om at han ikke vil avslutte karrieren i svensk fotball. Begrunnelsen skal være all hetsen og vandaliseringen som fant sted etter superspissens Hammarby-investering.

- Jeg tror ikke han hadde tenkt å spille ellers. Men nå har han fått vann på mølla og tenker at «OK, vil dere ha krig, så kjører vi på». Der litt det jeg har på følelsen, fortsetter Axén.

Bare ut sesongen



Ibrahimovic signerte 27. desember for Milan ut den inneværende sesongen. Så gjenstår det å se om, og eventuelt når Serie A kan starte opp igjen i Italia. Landet er av de aller hardest rammede av koronapandemien.

Hvis 38-åringen faktisk skulle ende opp med å ikle seg Hammarbys grønne og hvite drakt på banen, ville det trolig bli oppfattet minst like provoserende for MFF-supporterne som eierinvesteringen i rivalklubben fra hovedstaden.

Lørdag skulle vært første spilledag i Allsvenskan. Ibrahimovic-eide Hammarby har hjemmekamp mot Kalmar som første motstander på spilleplanen, mens Malmö opprinnelig skulle spilt første kamp borte mot Norrköping mandag.