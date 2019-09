Ekspert ut mot Solskjær og United: - Kan ha vært en tabbe

Kritisk til klubbens valg på overgangsmarkedet.

Manchester United vant åpningskampen i Premier League på imponerende vis med 4-0 over Chelsea, men siden har det gått tyngre for Ole Gunnar Solskjærs menn.

Uavgjort mot Wolves, tap for Crystal Palace og uavgjort borte mot Southampton er fasiten for nordmannen i de tre påfølgende ligakampene. Det betyr at United står med fem poeng etter fire kamper og allerede er sju poeng bak Liverpool på tabelltopp.

- Tror Solskjær har gjort en tabbe



Ekspertene er skjønt enige om at det vil ta tid før United er tilbake blant de aller ypperste i den engelske toppdivisjonen. Tidligere Blackburn-spiss og nå frittalende ekspert Chris Sutton er kritisk til de valgene som ble tatt i sommervinduet.

KOMMER MED KRITIKK: BBC-ekspert Chris Sutton. Foto: David Klein (Pa Photos)

- United har ikke gode nok spillere til å komme seg tilbake blant de fire beste. Jeg kan ikke tro at de lot Alexis Sanchez dra til Inter. De hadde allerede solgt Romelu Lukaku og ikke signert en erstatter. Det var allerede tynt i angrep, sier han til Daily Mail.

- Jeg tror Solskjær kan ha gjort en tabbe her. Nå må han stole på Marcus Rashford og Anthony Martial. Kanskje 17 år gamle Mason Greenwood også kan gjøre en jobb.

Sutton tror sesongen kan arte seg på en slik at måte at Solskjær til slutt må gå.

- Jeg er usikker på om Solskjær beholder jobben ut denne sesongen, sier han.

Scholes: - Skuffet over de erfarne



Paul Scholes er også klar på at det vil ta tid før United er tilbake blant de beste. Den tidligere midtbanespilleren mener det fortsatt er for mye «daukjøtt» i stallen og er kritisk til det flere av de rutinerte spillerne i troppen har vist så langt.

Han trekker spesielt fram prestasjonene mot Southampton.

- Det var ikke de unge jeg var skuffet over, det var de erfarne. Nemanja Matic kom inn og ga bort ballen umiddelbart. Ashley Young spilte bort ballen. Jeg har ikke tellingen på hvor mange ganger Paul Pogba ga bort ballen, sier han ifølge Daily Mail.

- Dette er spillere de unge ser opp til. De er forbilder. Jeg tenker at vi nesten må se bort ifra United de to neste årene, fram til Ole Gunnar har fått kvittet seg med alle han vil ha bort. Han trenger fire-fem overgangsvinduer, mener Scholes videre.

Han er ikke i tvil om at United har en tøff sesong i vente.

- Manchester United kommer til å være bak Manchester City, Liverpool, Chelsea og Tottenham denne sesongen. Det er slik det er akkurat nå. Vi må være tålmodige med de unge spillerne, men der mer erfarne må ta ansvar nå, sier Scholes.

Sammenlignes med Klopp



Tidligere Manchester United-back og nå Sky Sports-reporter Gary Neville har også uttalt seg om Uniteds situasjon. Han maner også til tålmodighet.

Han mener United-fansen må se mot det som har skjedd i Manchester City og Liverpool de siste årene, og tillate Solskjær å gjennomføre noe lignende.

- Det har tatt tid å få til det som Josep Guardiola og Jürgen Klopp har gjort i Manchester City og Liverpool, sier Neville i en Sky Sports-podcast.

- Guardiola brukte 12 måneder og tre overgangsvinduer, men hadde i utgangspunktet et meget bra lag til sin disposisjon. Klopp har brukt tre-fire år til å påvirke kulturen totalt og bygge et lag som gjør at han kan spille den fotballen han ønsker.

Neville sammenligner Solskjærs nåværende situasjon med det som møtte Klopp da han overtok Liverpool etter Brendan Rodgers høsten 2015.

- Ting tar faktisk tid. Solskjær er litt i samme situasjon som Klopp, der han var da han overtok Liverpool. Med det som utgangspunkt, er det ingen tvil om at dette er et prosjekt som vil ta tid, og det vil helt sikkert føles frustrerende til tider.

- Dert kommer til å bli flere resultater som det ble i Southampton, mot Wolves og mot Palace, men hvis du studerer laget, så ser du at en del ting allerede er riktig.

Manchester Uniteds neste ligakamp er mot Leicester hjemme 14. september.