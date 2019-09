Eksperten hevder at Martin Ødegaard kan være svaret på problemene for Real Madrid

Hevder nordmannen, sammen med to andre spillere, er det Zidane trenger.

Ting har ikke gått som ventet i Real Madrid så langt denne sesongen. Den spanske hovedstadsklubben har spilt to uavgjort, og vunnet et oppgjør så langt denne LaLiga-sesongen.

Det gjør at Zinedine Zidanes menn ligger på femteplass, med fem poeng, etter de tre første kampene av årets sesong. Dermed er det allerede en liten luke opp til serieleder, og byrival Atlético Madrid.

Ifølge Marca sine tall, så er det Real Madrid som har brukt mest penger av alle lagene denne sommeren i Spania. Klubben har brukt over 305 millioner euro (rundt tre milliarder kroner) på å forsterke seg denne sommeren, noterer den anerkjente avisen.

Dyrkjøpt sommer

Eden Hazard fra Chelsea, Luka Jovic fra Eintracht Frankfurt og Ferland Mendy fra Lyon er tre av de mer profilerte spillerne som har kommet inn dørene på Santiago Bernabéu denne sommeren.

Real Madrid har dog ikke maktet å styrke midtbaneleddet sitt, til tross for å ha blitt koblet med Paul Pogba hele sommeren. Det ble gjort meget tydelig at Manchester United-stjernen ønsket å flytte på seg denne sommeren.

Det ble også gjort tydelig at trener Zinedine Zidane gjerne skulle ha hatt sin landsmann i den spanske hovedstaden, men United og Madrid kom aldri til noen enighet rundt overgangen.

Dermed er det fortsatt Toni Kroos og Luka Modric som starter for Real Madrid på midtbanen. Der mener AS-eksperten, og uttalt Real Madrid-supporter, Tomás Roncero at klubben har gjort feil.

Han skriver i sin artikkel at «Zidanes ønske om å sette sitt eget preg på laget før dets reelle behov gjør at det bare er fire rene midtbanespillere igjen i troppen», og fremhever Kroos og Modric, samt Casemiro og unge Federico Valverde.

Roncero, som har over én million følgere på sin Twitter-konto, mener at Christian Eriksen kan være «et spennende alternativ i 2020», og nevner også Donny van de Beek i Ajax som et alternativ.

Hva angår Paul Pogba så påpeker Roncero at «det er ikke vits i å kjøpe luksuriøse sko, dersom butikksjefen ikke ønsker å selge deg dem til en rimelig pris». United og Madrid skal ha vært i vriene forhandlinger hele sommeren, ifølge flere rapporter.

- En spiller som utgjør forskjell

Roncero er uansett tydelig på at løsningen for Madrid allerede er å finne på bok i den spanske hovedstadsklubben. Og blant navnene han nevner, så finner man Martin Ødegaard.

Nordmannn ble nylig kåret til månedens spiller for august i Real Sociedad, som låner ham denne sesongen fra Real Madrid. Han nevnes sammen med en annen lånesoldat, nemlig Dani Ceballos i Arsenal:

- Ceballos, akkurat nå, er en av de fem beste midtbanespillerne i Europa selv om Zidane gjør det han kan for å vise at vi som tenker så er ignorante. Og Ødegaard har gjort det klart i Real Sociedad, både som sentral midtbanespiller og kreatør lengre frem i banen, at han er en spiller som utgjør en forskjell, skriver Roncero.

Han mener også at det kan være verdt å ta en ekstra titt på Fabián Ruíz, som for tiden spiller i Napoli og nylig har slått igjennom på det spanske landslaget.

For Ødegaards del så har han fått en pangstart i San Sebastián. Han scoret vinnermålet i sin andre kamp for klubben fra Baskerland, da han senket Mallorca på bortebane.

Han var i tillegg en av La Reals beste spillere i sesongstarten mot Valencia, mens i Baskerderbyet mot Athletic fikk både han og Real Sociedad juling av sin erkerival fra Bilbao.