Eksperten kom med nådeløs dom mot Skjelbred. Så fikk Rosenborg-veteranen hyllest etter Molde-bragd

Rosenborgs medaljehåp lever etter viktig seier mot erkerival Molde.

RBK - MOLDE 3-1:

Trønderne spilte en imponerende kamp tabelltoer Molde og vant til slutt komfortabelt 3-1 etter to scoringer av Dino Islamovic og ett mål av Tore Reginiussen.

Det var imidlertid en annen spiller TV Norges ekspert Tor Ole Skullerud bet seg merke i på den iskalde Lerkendal-matta søndag kveld.

Skullerud mener nemlig at Per Ciljan Skjelbred for første gang leverte på det nivået som ventes av ham etter overgangen tilbake til Rosenborg.

Eksperten la ingen skjul på at han synes den tidligere landslagsspilleren har vært for svak frem til søndagens kamp. Skullerud mener også at Skjelbred må regne med at det stilles høye forventninger til ham.

- Det må han bare finne seg i etter den karrieren han har hatt i Tyskland og på det norske landslaget. Da er det store forventinger til at han skal ta tak i Rosenborg-laget sammen med Markus Henriksen, kommenterte Skullerud.

TV Norge-kommentatoren likte imidlertid det han så av Skjelbred mot Molde søndag kveld.

- Moro å se Per Ciljan tilbake på det nivået vi vet han har inne.

- I kveld har han levert på det nivået som forventes, kommenterte Skullerud.

- Fortjent

Ohi Omoijuanfo scoret kampens eneste mål for Molde, men hadde i likhet med Magnus Wolff Eikrem ingen problemer med å erkjenne at Rosenborg fortjente seieren.

- De har egentlig god kontroll i andreomgangen. Vi får egentlig ikke til vårt eget spill. Vi bør klare bedre enn dette. Måten de spilte på fungerte bra for dem i dag med å slå langt på Islamovic som gjorde en knallkamp for dem. Han var solid i dag. En klassespiss, sier Ohi til TV Norge.

Rosenborg-spissen setter pris på rosen fra spisskollegaen og er enig i at trønderne vant fortjent.

- Det var en bra kamp. Jeg synes hele laget gjør en god kamp og det er mange som stikker seg ut. Det synes vi har tatt oss selv i nakken. Det var tøft mot Mjøndalen, men det føles som det løsnet litt i dag, sier Islamovic til TV Norge etter kampen.

- Det er en stor kamp i Norge og vi viser at vi er best i Norge selv om vi ligger på fjerdeplass, forteller RBK-spissen.

Uavgjort til pause

Det var hjemmelaget som fikk den klart beste starten på søndagen rivaloppgjør på Lerkendal.

For det tok nemlig ikke mer enn åtte minutter før RBK gikk opp i ledelsen. Scoringen kom etter at Kristoffer Zachariassen ble spilt gjennom, før han la en 45 graders pasning til Dino Islamovic foran mål. Svensken hadde dermed ingen problemer med å sette inn 1-0 for trønderne.

Men Molde hang med utover omgangen på den iskalde gressmatten i Trondheim. Etter 20 minutter stod det 1-1 da Mathis Bolly la inn til Ohi som stanget ballen kontakt i mål.

1-1 var også stillingen da lagene gikk i garderoben ved pause.

Rosenborg slo tilbake

Rosenborg-profil Skjelbred hadde levert en god førsteomgang for RBK og skulle vise seg å bli viktig også etter hvilen.

Etter 49 minutter kunne Skjelbred nemlig notere seg for en målgivende da han på frispark fant lagkamerat Reginiussen som stanget inn 2-1 for Rosenborg.

Molde tok flere sjanser utover omgangen for å få en utligning, men de klarte aldri å svare trønderne. Moldensernes sjansespill førte til gode overgangsmuligheter for Rosenborg.

Mot slutten av kampen fikk RBK straffe og Islamovic sørget til slutt for at trønderne vant 3-1 etter å ha scoret fra krittmerket.

Nå ligger Hareides lag fortsatt på fjerdeplass i Eliteserien, men er kun ett poeng bak Vålerenga på tredjeplass før den siste og avgjørende serierunden.

