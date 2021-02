Eksperten nektet å tro det Solskjær sa: - Det har aldri vært lov i United

Ole Gunnar Solskjær sa at han tror Manchester City stikker av med ligatittelen i Premier League. Ekspert Micah Richards reagerer på det utspillet.

Tidligere Manchester City-spiller Micah Richards har den siste tiden gjort sitt inntog som ekspert i engelske medier og det tidligere stortalentet har blitt hyllet for sine analyser og vurderinger av det som skjer i engelsk fotball og spesielt Premier League.

Richards har så absolutt peiling på det han snakker om. 32-åringen tilbrakte ti år i Manchester Citys A-stall, før han senere spilte for Fiorentina i Italia. Han var også innom Aston Villa, før han la støvlene på hylla og la opp i juli 2019, 31 år gammel.

Nå figurerer han som en sentral skikkelse i engelsk media. Han har den siste tiden jobbet som ekspert for Sky Sports og skriver også regelmessig en spalte i storavisen Daily Mail.

Fredag tar han for seg Manchester United og klubbens manager Ole Gunnar Solskjær. Richards legger ikke skjul på at han reagerer på nordmannens uttalelser der han langt på vei gir opp muligheten for at United kan vinne ligagullet denne sesongen.

Manchester United ligger kun fem poeng bak byrivalen Manchester City per nå. City har én kamp mindre spilt, men United har fortsatt 15 kamper igjen å spille denne sesongen.

Kjenner ikke igjen United

Det betyr at det er 45 poeng igjen å kjempe om for United og Richards mener mye kan skje, selv om City de siste kampene har vist en meget sterk form.

Etter 3-3-kampen mot Everton sa Solskjær følgende om sine menn: - Vi har kommet langt med dette laget, men vi er ikke tittelutfordrere.

Disse ordene fra den tidligere Clausenengen-spilleren får Richards til å reagere.

- Dette er ikke en holdning jeg forbinder med Old Trafford. Da jeg var en unggutt i City, følte vi at alle i United var en smule eplekjekke og hadde en viss arroganse.

Richards trekker fram at han kjenner flere av Manchester Uniteds spillere fra tiden under sir Alex Ferguson personlig og at den holdningen de hadde, selv om de ikke var sentrale figurer i skottens lag, ikke lenger finnes hos byrivalen i Manchester,

- Hver eneste dag gikk de på trening og fikk beskjed av trenerne, og den beskjeden kom fra toppen: «Dere er de beste av de beste, dere er her for å vinne». Det var et mantra og det fikk dem til å føle seg udødelige, skriver Richards i sin spalte.

- Var aldri en del av Uniteds kultur

Han hevder videre at denne holdningen smittet over på alt og alle i klubben. Alle tenkte det samme, alle mente de var i den beste klubben og var de beste spillerne.

- Du kunne se denne holdningen da du møtte opp på landslagsoppdrag for England. Gary Neville sa til sine lagkompiser: «Okay, karer, tre poeng på lørdag, som vanlig».

Richards forteller at alle som spilte for og var involvert med United så på seg selv som de som satte standarden i England. De var så vant til å vinne i engelsk fotball, at de aldri behøvde å bekymre seg for hva som ventet, skriver han i sin spalte.

32-åringen, som er ganske fersk i ekspertgamet, gjør et stort poeng av at han hele veien har støttet Solskjærs prosjekt i United og når nordmannen tidligere har fått kritikk av andre, så har Richards støttet det prosjektet han holder på med.

Det Solskjær sa etter Everton-tapet, kom imidlertid som en overraskelse.

- Unnskyldninger var aldri en del av Uniteds kultur, men nå virker det som de kommer med unnskyldninger hele tiden når noe går galt. De i United kommer til å kalle meg en «bitter blå» for at jeg tar opp dette, men det skal være sagt at jeg ikke har noe annet enn stor respekt for den klubben, skriver den tidligere forsvarsspilleren.

- Hvordan kan United ikke være utfordrere? Det er Manchester United! De er fem poeng bak City med 15 kamper igjen å spille. Lagene møtes på Etihad om tre uker - alt er mulig i denne svært uvanlige sesongen. Hvorfor kaste inn håndkleet nå?

- Omvendt psykologi?

Richards skriver at han vet at klubben har vært i en uvanlig fase de siste årene, med managere som David Moyes, Louis van Gaal og José Mourinho. Han mener ansettelsen av Solskjær har gitt klubben en stabilitet den har savnet siden sir Alex Ferguson var sjef der.

Derfor er Richards også ekstra overrasket over at nordmannen nå går langt i antyde at City trolig kommer til å stikke ifra i tittelløpet denne sesongen. Han antyder at Solskjær kanskje ikke helt mener det han sier offentlig til pressen.

- Kanskje er noe omvendt psykologi ute og går her. Kanskje sier Solskjær noe helt annet til laget sitt. Kanskje sier han at de nå er i en posisjon til å angripe med alt det de har. Men en ting får meg til å droppe den tanken og det er måten de fremsto på Anfield mot Liverpool for ikke så lenge siden, skriver Richards i sin spalte.

- Den dagen sa jeg at du vinner ikke tittelen med å spille på den måten og det står jeg ved. Liverpool var sårbare, de manglet viktige spillere. Anfield var tomt - ingen andre lag lider så mye av en tom stadion som Liverpool - det var en enorm mulighet for United, men de klarte ikke å ta vare på den fordelen, skriver Richards.

I kjølvannet av kampen mot Merseyside-klubben mener eksperten at Solskjærs menn igjen og igjen har vist at de ikke er i stand til å gripe sjansen. Tapet hjemme for Sheffield United og uavgjort hjemme mot Everton er eksempler han peker på.

Til sammenligning banket City Liverpool på Anfield med en 4-1-seier.

- Det sier meg at kulturen i Manchester United har endret seg. Det er akseptert at forventningene nå er lavere. Det har aldri vært lov i United tidligere, skriver Richards.

