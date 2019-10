Eksperten rister på hodet over Eriksen-ryktene: - Ikke i nærheten

Christian Eriksen (27) splitter ekspertene.

Eriksen har i flere år vært en nøkkelspiller for Tottenham Hotspur, men dansken har i likhet med flere andre Spurs-spillere variert i prestasjonene denne sesongen.

Søndag kveld ble det 1-2-tap for Tottenham mot Liverpool og Eriksen var en av flere Spurs-spillere som var under par.

Flere mener nå at Eriksen ikke lenger er motivert nok til å yte sitt beste for Tottenham. Kontrakten til den offensive midtbanespilleren går ut til sommeren og tidligere i år uttalte 27-åringen at han synes det er på tide å prøve noe nytt.

Derfor var det ventet at Eriksen kunne komme til å bli solgt allerede i sommer, men det ble aldri noen overgang for dansken. Nå spekuleres det i at spilleren kan bli solgt i januar eller forlate Spurs gratis til sommeren.

Ekspertene er uenige



Det er imidlertid uenighet blant ekspertene om Eriksen egentlig er god nok for de klubbene han blir koblet til.

Real Madrid, Barcelona, PSG og Juventus er noen av klubbene som har blitt nevnt det siste halvåret.

Sky Sports-ekspert og tidligere Liverpool-stopper Jamie Carragher rister på hodet når han hører hvilke klubber dansken blir koblet til.

- Jeg synes ikke han er i nærheten av det. For meg så er Eriksen en veldig god spiller for Tottenham, men nesten ingen av de spillerne på det laget er bedre enn Tottenham. Likevel så fortsetter man å snakke om Eriksen som en spiller som kunne ha spilt for Real Madrid - det kunne han ikke ha gjort. Han er ikke god nok, sier Carragher i studioet til Sky Sports etter søndagens Premier League-kamp.

NÅDELØS: Jamie Carragher er ikke imponert. Foto: Peter Byrne (Pa Photos)

Den tidligere Liverpool-spilleren mener ikke vil være noen forsterkning for de antatt største klubbene i Europa.

- Jeg synes Eriksen har vært fantastisk for Spurs, men han er ikke bedre enn Spurs. Kanskje vil han dra til PSG eller noen av disse klubbene, men han kommer ikke til å gjøre noen av dem bedre, forteller Carragher.

Neville tror United jakter Eriksen

Tidligere Manchester United-stjerne og nå ekspert for Sky Sports, Gary Neville, er imidlertid ikke i tvil om at toppklubbene står klare til å signere Eriksen. Det til tross for flere skuffende prestasjoner av den danske landslagsspilleren det siste året.

- Jeg tror han kunne ha spilt for en av toppklubbene. Han har bevist over fire år at han er en toppspiller og han jobber hardt. Kampen mot Liverpool gjenspeiler ikke hva vi har sett av ham i de fire siste årene, sier Neville.

Den tidligere United-backen legger ikke skjul på at Eriksen har vært svak for Spurs denne høsten og mener dansken så uinteressert ut mot Liverpool.

Likevel tror han at dansken fortsatt er ettertraktet og han tror Manchester United også er blant de som vil prøve å signere 27-åringen.

UENIGE: Jamie Carragher og Gary Neville. Foto: Nick Potts (Pa Photos)

- En forsterkning for Solskjær



Neville mener også at Eriksen vil være en forsterkning for Ole Gunnar Solskjær og de rødkledde på Old Trafford dersom de klarer å hente ham.

- Manchester United ville tatt ham i morgen, sier Neville.

Han tror hans tidligere arbeidsgiver vil være villig til å betale mellom 50 og 60 millioner pund for Eriksen i januar.

- Greia med Eriksen er at han er en spiller som ikke kjøper det som skjer (i Tottenham). Han er ikke interessert, men han kommer til å være påskrudd igjen når han går til en annen klubb, forklarer Sky Sports-eksperten.

Hva som skjer med Eriksen gjenstår å se. Overgangsvinduet åpner igjen 1. januar. Inntil videre er han Tottenhams eiendom og som har slitt så langt denne sesongen.

Spurs ligger for øyeblikket på en skuffende 11. plass i Premier League - 16 poeng bak serieleder Liverpool.