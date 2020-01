Eksperten slaktet arrangøren da Eckhoff endte på annenplass i Oberhof

Tiril Eckhoff var i god posisjon til å vinne fellesstarten i Oberhof, men sprakk på første stående skyting og endte på annenplass.

Marte Olsbu Røiseland ble nummer tre.

Eckhoff hadde tre fulle hus da hun kom til første stående, men måtte ut i tre strafferunder i Oberhof.

Det gjorde at hun hadde 46 sekunder opp til ledende Jirina Krjuko og annenkvinne Kaisa Mäkäräinen.

Da finske Mäkäräinen skjøt fullt hus på siste stående under svært krevende forhold var det ingen som maktet å tukte henne.

Det ble imidlertid en norsk duell mellom Eckhoff og Røiseland om annenplassen, og da Eckhoff skrudde opp tempoet før oppløpet var Røiseland sjanseløs.

Skiskytterhelgen i tyske Oberhof har gitt et tydelig inntrykk av at det har vært mangel på snø i den tyske byen.

Arrangøren har slitt såpass mye med å lagre nok snø at herrenes 15-kilometer lørdag blir gått i en noe uvanlig løype.

Det fikk NRK-ekspert Andreas Stabrun Smith til å reagere.

- Det har vært lite snø her i Oberfof, og arrangørene har gjort en elendig jobb med å lagre snø, å lage snø og få løyper her. Så på herrenes fellesstart senere i dag har de ikke klart å legge ut en trekilometer, så det blir gått fem kilometer før første skyting, og så går de 2,5-kilometeren imellom for å få fellesstarten lang nok. Det er jo rett og slett en skandale. intet mindre, uttalte han like etter at kvinnene hadde startet sin 12,5 kilometer lange fellesstart.

Fellesstarten startet imidlertid på best mulig måte som skjøt prikkfritt på begge de to liggende skytingene.

29-åringen kom inn til første stående skyting med en forholdsvis god ledelse, men tre bom ble for mye da Krujo og Kaisa Mäkäräinen traff alle fem blinkene på standplass.

Eckhoff gikk ut 46 sekunder bak duoen, med Marte Olsbu Røiseland kun ni sekunder bak.

Ved passering 9,5 kilometer hadde Eckhoff tapt tre sekunder til den hviterussiske lederen, og da Mäkäräinen skjøt fullt hus på siste skyting kunne hun gå en kontrollert sisterunde og juble for seier.

Røiseland var i realiteten sjanseløs på annenplassen da Eckhoff tok føring på de siste hundre meterne.