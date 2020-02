Ekspertene forbløffet over Haaland-sprint: Tiden som ble målt vekker oppsikt

Erling Braut Haaland nettet to ganger mot PSG, men det er farten i beina til nordmannen som virkelig gir mange hakeslepp.

Erling Braut Haaland stjal nok en gang overskriftene da han nettet to mål i Champions League-møtet med franske PSG tirsdag kveld.

Borussia Dortmund vant oppgjøret med 2-1 takket være nordmannens scoringer og har dermed et brukbart utgangspunkt før returkampen i Paris.

LES OGSÅ: Haaland ble beskyldt for å være grådig etter klubbvalget. Spissen reagerer på det som ble sagt: - Det er litt komisk

Scoringene til Haaland imponerte selvsagt, men i etterkant av oppgjøret er det en situasjon etter rundt 13 minutters spill mange har bitt seg merke i.

Ellevill tid over 60 meter



Den norske spissen er nede ved eget mål og dekker frøste stolpe på en dødball. Haaland kommer først på ballen og får headet den ut. Deretter setter han full fart og sprinter over hele banen og er en av de første på plass der framme i angrepet.

Den enorme sprinten har vakt oppsikt og Haaland har av Sky Italia blitt målt til tiden 6,64 sekunder over 60 meter. Verdensrekorden på distansen er for øvrig 6,34.

LES OGSÅ: Haalands stjerneagent: - Jobbet med overgangen i nesten ett år

Norgesrekorden på 60 meter, satt av Jaysuma Ndure, er på 6,55 sekunder.

Det må imidlertid påpekes at en som løper distansen 60 meter i friidrett starter fra null, altså stillestående, mens Haaland neppe sto helt stille i det Sky Italia startet sin måling av sprinten. Tiden er likevel av det imponerende slaget.

- Hadde han vært en hest hadde han blitt dratt rett inn på dopingtest. Han header ballen ut fra første stolpe og er først oppe på den kontringen, påpekte TV 2-ekspert Jesper Mathisen i TV 2s studio tirsdag kveld.

LES OGSÅ: Witsel om Haalands andre scoring: - Jeg spurte ham hvordan han klarte det

- Han har så enorm kraft og vilje når han enser at der er muligheten, sier han.

Høster skryt i England



Det var ikke bare norske TV-eksperter som tok seg tid til å hylle 19-åringen etter tirsdagens bragd. Også i England ble Haaland lagt merke til.

- Han virker som en komplett spiss. Han har størrelsen og han plager forsvaret med styrken sin. Han skyter hardt og etterlater keeperne sjanseløse. Han scorer alle type mål. Han har den evnen, og det er ikke noe du kan lære. Tallene hans er helt vanvittige, sier tidligere Tottenham-spiller Jermaine Jenas i BT Sports studio.

Tidligere Manchester United-spiller Owen Hargreaves må si seg enig med kollegaen.

LES OGSÅ: Tysk journalist imponert over Halaands selvtillit: - Han er virkelig trygg på seg selv

- Han er alltid på alerten. Han er på rett sted til rett tid. Haaland er kanskje bare 19, men han er en dødelig avslutter. Spillerne i Dortmund er ikke bare unge, de kommer til å være verdens beste om ikke så lenge, sier den tidligere midtbanespilleren.

Målrekord i Champions League



Haaland er i ferd med å legge bak seg en eventyrlig sesong og står bokført med utrolige 39 mål på 29 kamper så langt i løpet av 2019/2020-sesongen.

For Red Bull Salzburg i Østerrike ble det 28 scoringer på 22 kamper før nyttår. For Dortmund har han nettet 11 ganger på de sju første kampene for klubben.

Hele ti av målene har kommet i Champions League (8 for Salzburg, to for Dortmund) noe som gjør Haaland til den spilleren som raskest har nådd ti mål i turneringen.

Han har nådd denne milepælen på sju kamper i Champions League.