Ekspertene gir Rosenborg det glatte lag: - For en total fiasko

Laget fra Lerkendal ligger an til å havne utenfor medaljeplassering for første gang siden 2008-sesongen.

VIKING - ROSENBORG 2-2

VÅLERENGA - MOLDE 2-4

Det ble ingen god dag i Stavanger for Rosenborg, som til slutt måtte ta til takke med ett poeng i Stavanger, etter at de spilte 2-2 mot cupfinalist Viking.

Johnny Furdal sendte hjemmelaget i føringen før David Akintola utlignet for Eirik Hornelands menn. Yildren Ibrahimaj ga Viking ledelsen igjen, før Alexander Søderlund reddet inn ett poeng.

Med Odds seier hjemme mot Tromsø, så betyr det at det er tre poeng opp til Odd før den siste serierunden. Rosenborg står med ett plussmål mer enn Odd og må dermed håpe på hjelp om det skal bli medalje denne sesongen.

- Fiasko

Rosenborg møter Ranheim i siste kamp, som de må vinne for å ha håp om medalje, mens Odd gjester den andre cupfinalisten denne sesongen, nemlig Haugesund. Skulle de ta ett poeng der, så er alt håp om medalje ute for RBK.

Det får flere av Norges fremste fotballeksperter til å reagere sterkt. Blant de som rister på hodet er TV 2s Jesper Mathisen.

- Det at de ikke kommer blant de tre beste: for en total fiasko. Fiasko i cupen, fiasko i Europa, og at de ikke tar medalje og kan spille om Europa neste sesong .. det koster ekstremt mye penger, det koster støtte fra supportere, sa Mathisen i TV 2 FotballXtra-studio.

Skulle Rosenborg havnet utenfor medaljeplass, vil dette bli første gang siden 2008-sesongen at Rosenborg ikke havner blant de tre beste etter ferdigspilt sesong på toppnivå i Norge.

FYRTE LØS: Jesper Mathisen mener RBK er i ferd med å gjennomføre en fiaskosesong. Foto: Tv 2 Daniel Sannum Lauten (TV 2)

Slik systemet er, så er det de tre øverste, samt cupvinneren, som får muligheten til å spille i Europa den påfølgende sesongen.

Også Joacim Jonsson i Eurosports FotballDirekte-studio mener at det er grunn til stor bekymring på Lerkendal dersom de ikke skulle bli tildelt et lite mirakel i den siste serierunden av Eliteserien 2019.

- Det er dramatisk for trønderne naturligvis å ikke ha sjansen på sølv. Jeg tror ikke sølv eller bronse betyr så stor rolle for RBK, det er Europacup-spill som betyr noe for dem. Mister man det, så er det en sesong der de har røket ut av cupen og spilt i Europa League der de tapte samtlige kamp, sa Jonsson.

- Dette vil bli regnet som en fiaskosesong.

- Hjerneblødning

I Oslo gjennomførte Molde en profesjonell kamp, og passet på at deres forsprang helt på toppen av Eliteserien blir seende bedre og bedre ut. Ronny Deilas mannskap tapte 2-4 mot seriemesterne.

Bård Finne sendte hjemmelaget i føringen før Eirik Hestad utlignet. Mathis Bolly gav Molde ledelsen, før Mayron George skapte ny spenning for laget i kongeblått på Intility Arena.

Det skulle kun vare i to minutter da Tobias Christensen lurte ballen i mål for Molde, og tidligere Vålerenga-spiller Etzaz Hussain fullførte en flott aften for moldenserne i Oslo.

2-1-scoringen til Molde kom etter en feil i Vålerengas forsvar der forsvarsspiller Ivan Näsberg og keeper Kristoffer Klaesson ikke kommuniserte. Det fikk Bengt Eriksen i Eurosports FotballDirekte-studio til å rase:

- Det er hjerneblødning, det er fryktelig dårlig valg. Du skal verne om ditt eget mål, dette er å dele ut pakker lenge før jul, sa Eriksen, mens reprisene av forsvarsfeilen rullet over skjermen.

IRRITERT: Fotballekspert Bengt Eriksen (t.v.) var ikke imponert over Vålerengas forsvar mot Molde. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Hos TV 2 var Mathisen heller ikke spesielt imponert over det han hadde sett fra Oslo-lagets forsvar ute på eget gress.

- Det er enkelt for Molde, men utrolig sløvt av Ivan Näsberg og Kristoffer Klaesson i egen sekstenmeter. Du kan ikke opptre på det viset mot et lag som Molde, da blir du straffet, tordnet Mathisen i studio.

Det skulle til slutt bli en fin kveld for Erling Moes menn, som blir tronende på toppen av Eliteserien. De leder Eliteserien med 11 poeng ned til Bodø/Glimt foran den siste serierunden.

For Vålerengas del er det status quo med kun én kamp igjen av årets sesong. De står på 10. plass, og har 34 poeng. De er klare for Eliteserien 2020 da det er syv poeng ned til direkte nedrykk, og fem poeng ned til kvalik-plassen.