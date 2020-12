Ekspertene hyller Bodø/Glimt etter milepæl: - Tidenes beste lag

Bodø/Glimt har imponert gjennom hele sesongen, og onsdag kveld scoret laget sitt mål nummer 100 for sesongen.

Haugesund - Bodø/Glimt 0-4

Kasper Junker har vært fantastisk for Bodø/Glimt denne sesongen, og onsdag kveld var han en viktig brikke i lagets jakt på 100 scorede mål.

Først satt han inn kampens første scoring, før samboer Philip Zinckernagel doblet før pause. Gjestene satt ikke på bremsen etter pause, for da var superspissen der igjen. Først satt han inn 3-0, før samme mann scoret sitt tredje og lagets 100. mål for sesongen.

- Det er så knusingen av rekord. 100 mål altså. Det er helt vanvittig. Kommer vi noen gang til å se noe lignende igjen? Det er tidenes beste lag i norsk eliteserie, sier gjengen i Eurosport-studioet.

– At han tør å prøve

Philip Zinckernagel har sammen med sin samboer Junker, vært en åpenbaring for Bodø Glimt denne sesongen, og i bortekampen mot Haugesund viste han igjen sitt skyhøye nivå.

På stillingen 1-0 til gjestene fra nord fikk dansken ansvar for å ta frisparket på kanten av sekstenmeteren. Da alle forventet et innlegg, gikk heller kantspilleren for skudd og sjokkerte Helge Sandvik i Haugesund-buret.Frisparket snek seg inn bak en forfjamset Sandvik, og hyllesten lot ikke vente på seg i Eurosport-studio.

– At han tør å prøve på det der, Zinckernagel. Selv om det er svakt keeperspill, er det et fantastisk utført frispark. Det er så klasse. 19 målpoeng, kommer det fra Eurosports Bernt Hulsker.

Dansken er på utgående kontrakt i Eliteserie-klubben, og med en sesong som han er i ferd med å levere vil det være mange som er ute etter hans signatur. Hulskers kollega, Joacim Jonsson, kommer derimot med et overraskende tips.

– Hvis jeg er Zinckernagel nå, ville jeg tatt en tur til Emiratene og sopet inn penger. 10-12 millioner og hentet inn, kom det fra Jonsson til stor uenighet fra studio.

Glimt i 100

Samme mann skaffet også straffesparket som ga Kasper Junker muligheten, og fra ellevemeteren gjorde Junker ingen feil. Han gikk dermed opp på 23 scoringer, likt som Kristiansunds Amahl Pellegrino.

Hjemmelaget produserte et par gode muligheter, men klarte aldri å sette Nikita Haikin på de største prøvelsene.

Bodø var derimot ikke ferdig for dagen. Sekunder før hadde Pellegrino scoret sitt 24. mål, men Junker ønsket ikke å være noe dårligere. Gjestene spilte seg fremover, og plutselig var de i overtall.

Dansken dro seg fint fri, og plasserte rolig inn sitt andre for dagen. 3-0 på ekte Glimt-vis på en lekker kontring.

Minutter før slutt var Junker der igjen, sitt tredje for dagen og Glimts 100. scoring for sesongen. 4-0 og fullstendig overkjøring, for Eliteseriens suverene seriemester.

