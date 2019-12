Ekspertene hyller Haalands Dortmund-overgang: - Tenker på mer enn lommeboka

Erling Braut Haaland er klar for tyske Borussia Dortmund. Det får ekspertene til å ta av i sosiale medier.

Søndag ettermiddag kom bekreftelsen på at Haaland har blitt kjøpt av Borussia Dortmund. Nordmannen bytter dermed ut Red Bull Salzburg fra og med nyttår og har signert en kontrakt frem til juni 2024 med den tyske storklubben.

Dermed ble det laget som spiller sine kamper på Signal Iduna Park som stakk av med 19-åringen fra Jæren i kamp med klubber som RB Leipzig, Manchester United og Juventus.

Det får flere fotballeksperter til å reagere positivt.

- Han har garantert hatt muligheten til å velge en klubb og en liga som hadde gitt han langt mer penger de neste årene, men nok en gang viser teamet rundt Braut Haaland at de tenker på mer enn lommeboka. De valgte rett med Salzburg, og dette tror jeg også skal bli meget bra, skriver Jesper Mathisen på Twitter.

- Dette blir rått!



Fotballkommentator Petter Bø Tosterud sier rett ut det at det «blir rått» å se Haaland sammen med navn som Marco Reus og Jadon Sancho foran den beryktede «gule veggen» i Dortmund.

Tidligere Tyskland-proff og Viasat-ekspert Jan Åge Fjørtoft skriver på Twitter at han bare har ventet på at overgangen skulle skje.

- Som jeg har fortalt dere en god stund. Nå er det bekreftet, skriver Fjørtoft.

Viasat-kommentator og speider i Vålerenga, Lars Tjærnås er også ute på Twitter og hyller Haalnds neste steg i karrieren.

- Viktigste regel for en spiller på vei opp i karrieren: Velg den beste klubben der du får spille fast. Dortmund virker som (et nytt) klokt valg for Haaland.

Jesper Mathisen fortsetter også å sette fokus på hvor lyst det ser ut i norsk fotball for øyeblikket.

- Ødegaard herjer i La Liga og Solskjær er sjef på Old Trafford. Nå får vi også Braut Haaland på topp i Borussia Dortmund. Morsomt for norsk fotball, og tenk om det skulle lykkes for landslaget vårt i mars...Spennende tider!

- Utrolig atmosfære

Haaland selv sier til Dortmunds hjemmesider at han ble overbevist om å velger den tyske klubben etter diskusjoner med klubbledelsen.

- Jeg hadde intensive diskusjoner med klubbledelsen og sportsledelsen, spesielt med Hans-Joachim Watzke, Michael Zorc og trener Lucien Favre. Det var en følelse helt fra starten av at jeg ønsket å signere for denne klubben og å spille fotball med denne utrolige Dortmund-atmosfæren foran mer enn 80.000 tilskuere, sier Haaland.

Simon Stone er fotball-reporter i BBC Sports. Han skriver på Twitter at «følelsen til Haaland var at Tyskland var et bedre neste steg enn England».

Dortmund selv er overlykkelige over å lande en avtale med den 19 år gamle nordmannen. Sportsdirektør Michael Zorc uttaler seg slik om Haaland.

– Vi kan alle se frem til en ambisiøs, atletisk og fysisk midtspiss med målinstinkt og imponerende fart, noe som vi vil gjerne utvikle videre i Dortmund. Erling er bare i starten av en forhåpentligvis stor karriere.