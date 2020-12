Ekspertene klaget på dommerne før EM: Nå er debatten i full fart

Håndball-EM hadde bare vært i gang en dag før dommerne fikk høre det. Arrangøren valgte et dristig grep og fikk kritikk i oppkjøringen til mesterskapet.

Norge møter Tyskland i en nøkkelkamp lørdag. Norsk seier der betyr at et bra utgangspunkt i hovedrunden er sikret allerede før Romania-oppgjøret mandag.

Litt inn i kampen mot Polen torsdag, ble Malin Aune klemt mellom to spillere i en kontring uten en gang å få frikast. Mange mente det var en soleklar utvisning for polakkene. I stedet fikk Polen ballen og gikk i angrep.

De greske dommerne fikk et langt oppgitt blikk fra Norges landslagssjef Thorir Hergeirsson.

– Ja, hva skal jeg si om det? Det er slik i starten av mesterskap at både spillere, trenere og dommere skal finne sin form, svarte Hergeirsson på diplomatisk vis på spørsmål fra NTB om dommerinnsatsen.

– Ikke bra

Før EM reagerte mange håndballprofiler på at det bare var kvinnelige dommere i mesterskapet. Flere, blant annet Gunnar Pettersen og den svenske treneren Per Johansson, sa at det ikke var riktig fordi det ikke per i dag er mange nok gode kvinnelige dommerpar i verden.

Det europeiske håndballforbundet (EHF) tilbakeviste kritikken.

Sverige reagerte ganske kraftig etter sin åpningskamp i EM denne uka.

– Det blir vanskelig å spille håndball, om nivået (på dommerne) skal ligge der, sa Sveriges trener Thomas Axnér til Aftonbladet.

Han åpnet for å endre forsvarsspillet for å komme dommerne i møte, men likte ikke at det skulle være løsningen.

Klart best

Det er tatt ut ti dommerpar til EM. Av disse er franske Charlotte Bonaventura/Julie Bonaventura i særklasse best, ifølge de fleste håndballkjennere. Duoen har erfaring fra store kamper både for menn og kvinner. De dømte Romania mot Tyskland torsdag og hadde stålkontroll hele veien.

Jelena Mitrovic og Andjelina Kazanegra fra Montenegro leder Norge – Tyskland.

Dette er de andre kampene i håndball-EM lørdag:

Gruppe B (i Herning): Tsjekkia – Russland 18.15, Spania – Sverige 20.30. Gruppe D (Norges pulje, i Kolding): Polen – Romania 16.00. Gruppe C (i Kolding): Nederland – Serbia 20.30 (flyttet fra fredag).

