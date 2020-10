Ekspertene kritisk til Solskjær og United - så rant målene inn

- Det forventes mer av en stor klubb som Manchester United, sa tidligere landslagskaptein Rune Bratseth ved pause. Så sendte Ole Gunnar Solskjær essene på banen.

MANCHESTER UNITED - RB LEIPZIG 5-0:

Ole Gunnar Solskjær hvilte stjerner som Bruno Fernandes og Marcus Rashford fra start da Manchester United tok en knallsterk 5-0-seier hjemme mot fjorårets Champions League-semifinalist RB Leipzig onsdag.

Mason Greenwood ga United ledelsen før pause, før innbytter Marcus Rashford scoret tre mål i den andre omgangen. Anthony Martial fikk også en scoring på straffe.

Det fikk Viasats ekspertkommentator Lars Tjærnås til å ta fram store ord om Ole Gunnar Solskjærs kampledelse.

- Det er ganske stor idrett av Ole Gunnar Solskjær i kveld. Han traff perfekt på kampplanen, med tanke på hva Leipzig er gode på. Og så har han truffet så til grader med byttene, kommenterte Tjærnås.

Krass kritikk fra norske eksperter



Til tross for 1-0-ledelse ved pause, var Viasats eksperter lite imponert over det Manchester United presterte i den første omgangen - da hadde Solskjærs menn hatt ballen kun 36 prosent av tiden.

Jan Åge Fjørtoft mener Solskjær hadde en pragmatisk tilnærming til kampen og at han på mange måter leverer det han skal i form av en ny seier, men er likevel klar på at det ikke er bra nok.

- Dette er Manchester United - et United som ikke klarer å ha et eget spill på hjemmebane. Dette er ikke bra nok hvis du skal være Manchester United, sa Fjørtoft i Viasats studio ved pause.

Han fikk støtte av tidligere landslagskollega Rune Bratseth, som ikke forstår hva Manchester United prøver på i etablert angrep.

- De vil ikke styre kampen - ikke fra starten heller. De vil påføre Leipzig brudd fordi de vet at dem prøver å spille seg ut bakfra. Etter scoringen blir United bare enda dypere. De vet ikke hva de skal gjøre når de skal spille seg ut bakfra. Det er ingen bevegelse og ingen system på ting. Hva er grunnspillet? Ikke spør meg. De mister ballen gang etter gang, etter gang. Det forventes mer av en stor klubb som Manchester United, sa Bratseth.

Engelsk journalist: - Taktisk triumf

Også Viasat-ekspert Morten Langli kom med kritikk mot det Manchester United presterte med ball på Old Trafford i den første omgangen.

- Det du savner er planen bakfra. Du ser de beste lagene i Premier League og i verden, de har et etablert spill og oppspillsmønstre. Der er de hjelpesløse ut. Der ser de svakere ut enn Brighton. De spiller seg ut. Enten er Solskjær for dårlig på treningsfeltet og de klarer ikke å implementere det i laget, eller så er spillerne for dårlig.

Manchester United høstet imidertid ikke bare kritikk etter prestasjonen mot bundesligalederen. Manchester Evening News' United-korrespondent Samuel Luckhurst var imponert over det han fikk se.

- Enda en taktisk triumf for Solskjær så langt. Midtbanespillerne har vært glimrende, og de har mer enn matchet Leipzig sitt press. Fred har vært strålende, skrev Luckhurst på Twitter underveis.

Målshow



Snaut midtveis i den første omgangen tok Manchester United ledelsen da Paul Pogba slo en flott stikker gjennom til Mason Greenwood, som avsluttet perfekt nede i det lengste hjørnet.

Ved første øyekast på reprisen kunne det se ut til at Greenwood hadde noen tær i offside, men etter at VAR hadde vurdert situasjonen ble målet stående.

Etter 66 minutter kom Alexander Sørloth på banen for RB Leipzig, men det var en annen innbytter som stjal showet.

Marcus Rashford dunket nemlig inn tre scoringer etter at han ble byttet, mens Antony Martial fikk æren av å sette inn Uniteds fjerde på straffe.

I den andre kampen i Gruppe H vant Paris Saint-Germain 2-0 borte mot tyrkiske Istanbul Basaksehir etter to scoringer av Moise Kean.