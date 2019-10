Ekspertene mener Pulisic har et problem i Chelsea

Chris Sutton og Erik Thorstvedt er enige om at Christian Pulisic har en tøff jobb foran seg hvis han skal klare å overbevise Frank Lampard.

Amerikaneren Christian Pulisic kom til Chelsea fra Borussia Dortmund for 58 millioner pund, men sliter med å vinne manager Frank Lampards fulle tillit.

Hovedårsaken er at unge engelske spillere har stått fram og vist seg fram på en fremragende måte i en periode da Chelsea ikke har lov til å signere nye spillere.

Mason Mount har levert strålende hele sesongen, og nylig kom også stortalentet Callum Hudson-Odoi tilbake fra skade. I tillegg spiller brasilianeren Willian sin beste fotball på lang tid på London-lagets høyre kant.

- Har et problem

Pulisic ble kjøpt av Chelsea i fjor sommer og lånt tilbake til Dortmund en sesong, før han denne sommeren returnerte til London. Tidligere Premier League-profil Chris Sutton tror amerikaneren skal få det tøft med å komme seg inn på laget.

- Han var ikke Franks signering, så klart. Med Callum Hudson-Odoi og Mason Mount, som har stått fram, har han fått et stort problem med å komme seg inn i startelleveren. Jeg tror virkelig det, sier Sutton ifølge The Mirror.

Til tross for at Pulisic gjorde et godt innhopp og noterte seg for en målgivende pasning mot Southampton i helgen, tror Sutton at Pulisic skal få slite med å overbevise Chelsea-manageren.

- Jeg ser ingen vei inn for ham for øyeblikket. Det er mye penger de har brukt på ham, og det hadde vært interessant å spørre Frank om han ville signert ham nå, sier Sutton.

PÅ GANG: Frank Lampard har begynt å levere sterke resultater med et ungt Chelsea-mannskap. Foto: Glyn Kirk (AFP)

Thorstvedt: - Lampard elsker de engelske unggutta

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt tror Lampard foretrekker engelske unggutter framfor amerikaneren. Det sa den tidligere Tottenham-keeperen da han gjestet Kasper Wikestads Premier League-podkast denne uken.

- Det er kult med så mange engelske, og jeg tenker at Pulisic må betale prisen for at han ikke er engelsk. Helt seriøst. Jeg tror Frank Lampard elsker de unge, engelske spillerne så mye, og grunnen til at så mange unge engelske spillere får sjansen nå, er at det er mange engelske managere i ligaen nå, som har et annet syn på det. De liker å bruke dem. Og da er faktisk Pulisic litt bak i køen. Jeg synes han har vært bra, jeg, sier Thorstvedt i podkasten.

Etter søndagens møte med Southampton innrømmet også Pulisic at han gjerne skulle spilt mer.

- Selvfølgelig vil man spille, du ønsker å være på banen og være en del av laget så mye du kan. Det gjør vondt ikke å være utpå der, men jeg er glad jeg fikk sjansen i dag. Jeg ønsker å starte hver kamp. Jeg jobber hardt på trening, og håper alle kan se det. Med øyeblikk som i dag håper jeg at jeg har en god sak, sa Pulisic ifølge Yahoo Sports.

Chelsea tar imot Newcastle United på Stamford Bridge neste lørdag klokken 16.00.