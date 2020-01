Ekspertene slakter EM-kåring: - Det er useriøst og bortkastet tid

Sander Sagosen stakk av med en utmerkelse, men formatet på EHF-kåringen må likevel tåle å få hard medfart.

STOCKHOLM (Nettavisen): Dagen etter Norges bronse i håndball-EM har det europeiske håndballforbundet offentliggjort turneringens all star-lag.

Ikke uventet fikk Sander Sagosen, som er både toppscorer og den spilleren med flest assists i turneringen, plassen som beste venstreback på laget.

Duvnjak foran Sagosen



Nordmannen, som nå er tidenes toppscorer i et EM med sine 65 fulltreffere i dette mesterskapet, nådde imidlertid ikke opp i kategorien mest verdifulle spiller. Den utmerkelsen gikk til Kroatia-stjernen Domagoj Duvnjak.

Norge hadde også tre andre nominasjoner i kåringen og Magnus Jøndal ble kåret til beste venstrekant i turneringen.

De to andre nominerte, Magnus Gullerud (beste linjespiller) og Torbjørn Bergerud (beste målvakt) nådde ikke helt opp i konkurransen denne gang.

De ulike prisene deles ut med bakgrunn i stemmer fra fansen, samt vurderingen til en EHF-jury. Stemmene teller 40 prosent, mens juryens konklusjon teller 60 prosent. Turneringens mest verdifulle spiller kåres utelukkende av juryen.

MEST VERDIFULLE SPILLER: Kroatias Domagoj Duvnjak vant prisen i EM 2020. Foto: Luka Stanzl/pixsell (Pa Photos / NTB scanpix)

I Danmark reagerer man på at profiler på det svenske og islandske landslaget var nominert til prisene, selv om disse spillerne ikke har levert spesielt bra i EM. Totalt fikk Sverige, som var en gedigen skuffelse i EM, hele tre nominasjoner.

Ekspert: - Useriøst



Derimot er ikke den spanske profilen Alex Dusjhebajev nominert til en utmerkelse. Han har vært toneangivende for et spansk lag som har gått helt til finalen.

Heller ikke spanske Raul Enterrios, som er topp ti både når det kommer til mål og assists, er nominert i kåringen til det europeiske forbundet.

- Det er useriøst og bortkastet tid, når spillere som Aron Palmarsson (Island) og Jim Gottfridsson (Sverige) er nominert, og Alex Dusjhebajev (Spania) ikke er det. De offisielle all star-lagene er alltid en vits blant håndballfolk og spillere, fordi det sjeldent gir et rettferdig bilde av hvem som har vært best i turneringen, sier den danske eksperten Claus Møller Jacobsen til dansk TV 2.

Den tyske kantlegenden Uwe Gensheimer er også nominert til pris, uten at han har vært i nærheten av å prestere opp mot det han har gjort i sine beste perioder.

- Jeg synes det er en skandale at Uwe Gensheimer, for eksempel, er med. Han har spilt sin dårligste turnering noensinne. Han er så klart en stor stjerne, så det må være med bakgrunn i det han er nominert, sier den danske eksperten Lasse Kronborg.

- Gir ikke mening



Kronborg stusset også over at spanske Aitor Arino var nominert i kategorien beste venstre kantspiller. Han står bokført med 15 mål i EM, mens landsmannen og kollegaen Angel Fernandez har satt 32 baller i nettmaskene i mesterskapet så langt.

- Fernandez har vært den klart beste og mest toneangivende venstrekanten for Spania og der har de nominert en annen. Det gir ikke mening. Og det er en rekke andre eksempler på det samme, når man ser over listen, sier han videre.

- Det virker ekstremt politisk bestemt at man sikter seg inn bredt, slik at flest nasjoner er nominert, i stedet for at de nominerer de som faktisk har prestert best.

TV3-ekspert provosert



Nominasjonene for all star-laget ble allerede klare etter at hovedrunden var ferdigspilt. Det betyr at en spiller i teorien kan herje i de aller viktigste kampene, semifinale og finale, uten å få en nominasjon til turneringens beste lag.

Måten kåringen blir gjennomført har også fått TV3-ekspert Joachim Boldsen til å reagere. Han langet ut mot dette i podcasten Håndballkollektivet nylig.

PROVOSERT: TV3-ekspert Joachim Boldsen mener kåringen av all star-laget i EM er en katastrofe. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

- Det er jo helt sinnssykt. Det europeiske håndballforbundet, i likhet med Det internasjonale håndballforbundet, viser enda en gang at de ikke har styr på noe som helst ved å nominere innen semifinalene, og bronsefinale og finale, sier han.

- Det du kan risikere da er at en spiller scorer 15 mål i semifinale og finalen, men du kommer ikke med på all star-laget fordi det har de allerede nominert. Det er en katastrofe. Det all star-laget er så politisk at det ikke kan brukes til noe som helst.

Boldsen kom også med en spådom, uttalelsene ble altså gitt etter mellomrunden, i forkant av at all star-laget ble offentliggjort, men danskens tips gikk ikke inn.

- Jeg kan si hvem som blir MVP, det er Sagosen, fordi han har vært helt outstanding i sju matcher, så selv om han spiller dårlig i de to siste kampene er han MVP i mitt univers, men dette opplegget gir ikke mening for meg, sa dansken.

MVP-prisen gikk som allerede nevnt til Kroatias Domagoj Duvnjak.

Disse var nominert (vinneren er uthevet):



Målvakt

Roland Mikler (Ungarn)

Alfredo Quintana (Portugal)

Marin Šego (Kroatia)

Gonzalo Pérez de Vargas (Spania)

Torbjørn Bergerud (Norge)

Venstrekant



Uwe Gensheimer (Tyskland)

Magnus Jøndal (Norge)

Jerry Tollbring (Sverige)

David Mandić (Kroatia)

Aitor Ariño (Spania)

Venstreback



Uladzislau Kulesh (Hviterussland)

Sander Sagosen (Norge)

Nikola Bilyk (Østerrike)

Patrick Ligetvári (Ungarn)

Aron Pálmarsson (Island)

Playmaker

Jim Gottfridsson (Sverige)

Dean Bombač (Slovenia)

Rui Silva (Portugal)

Igor Karačić (Kroatia)

Ondřej Zdráhala (Tsjekkia)

Linjespiller

Artsem Karalek (Hviterussland)

Andreas Nilsson (Sverige)

Bence Bánhidi (Ungarn)

Jannik Kohlbacher (Tyskland)

Magnus Gullerud (Norge)

Høyreback

Jorge Maqueda (Spania)

Jure Dolenec (Slovenia)

João Ferraz (Portugal)

Luka Stepančić (Kroatia)

Zsolt Balogh (Ungarn)

Høyrekant



Robert Weber (Østerrike)

Mikita Vailupau (Hviterussland)

Timo Kastening (Tyskland)

Blaž Janc (Slovenia)

Aleix Gómez (Spania)

Forsvarsspiller

Domagoj Duvnjak (Kroatia)

Hendrik Pekeler (Tyskland)

Viran Morros (Spania)

Pavel Horák (Tsjekkia)

Blaž Blagotinšek (Slovenia)

Mest verdifulle spiller

Domagoj Duvnjak