Ekspertene slakter United: - Klør meg i hodet

Manchester United fortsatte sin imponerende borteform i Premier League, men det holdt ikke til seier.

Lørdag kveld var det duket for storoppgjør i Premier League, da Manchester United tok turen til Emirates, hvor et Arsenal-lag - nå også med Martin Ødegaard - ventet.

Det hele ble kanskje et lite antiklimaks av en 0-0-kamp, hvor begge lagene hadde gode muligheter til å stikke avgårde med samtlige poeng.

- Vi hadde de største sjanse til å vinne kampen. Dessverre klarte vi ikke å score. Det var en god prestasjon. Jeg er fornøyd med spillerne, mente Solskjær selv etter kampen.

- Arsenal fortjente poenget

Roy Keane og Jamie Carragher var ikke enige i mye på banen da de spilte for henholdsvis Manchester United og Liverpool, men i Sky Sports-studioet etter lørdagens kamp var de helt enige om at noe skurrer i Solskjærs United.

- Jeg klør meg i hodet av denne klubben. Den største bekymringen jeg fikk i dag, var at de tilsynelatende ikke har noen tro på at de kan vinne kampen. Dette er Manchester United. Kampen var der for å vinne, tenk deg at du kan spille for United og ikke ha troen på at du kan vinne oppgjøret, tordnet Keane etter kampslutt.

Og fortsatte:

- De manglet intensitet i hele kampen. Du må gjerne lage unnskyldninger, men det var en stor mangel på kvalitet og tro på et resultat. Arsenal fortjente poenget.

Dette var en enkel analyse som fikk Carragher til å nikke anerkjennende på hodet.

- Vanligvis kan man si at å ta med seg et poeng fra Anfield eller Emirates er helt ok. Jeg ville faktisk vært mer frustrert som United-supporter i dag enn etter tapet mot Sheffield United. Det er nesten så United-spillerne ikke tror at de er i den posisjonen de er.

- Det er en oppfatning av at Solskjær bygger et lag, og at de kan gå hele veien «neste sesong». Manchester City har ingen spisser, og Liverpool har ingen midtstoppere. For Manchester United er dette en fantastisk mulighet, og de virker nesten fornøyde bare med å være med på leken.

Mener spillerne må tilpasse seg

Poengdelingen på Emirates, 0-0 sådan, betyr at Manchester United under Solskjær bare har scoret ett eneste mål på seks forsøk mot de seks antatt beste lagene i Premier League. Det ene målet kom også i 6-1-tapet mot Tottenham.

Da hjelper det lite at United faktisk er ubeseiret på sine siste 18 bortekamper i Premier League, noe klubben aldri før har maktet i sin lange historie.

- Resultatene er ikke ille, men med de store utfordringene lagene rundt har, så er det problematisk at man ikke ser et større ønske om å vinne disse kampene fra spillerne, sa Carragher, før Keane igjen overtok ordet:

- Spillerne er under et annet type press nå. De fikk masse skryt mens de klatret på tabellen, men nå når de nesten er på toppen, kan det virke som spillerne lar seg skremme av tabellen. Du kan tilgi de for Sheffield United-tapet, det kan skje. Men nå etter denne kampen sitter jeg bare og klør meg i hodet.

Allerede førstkommende tirsdag får Ole Gunnar Solskjær muligheten til å komme tilbake på vinnersporet. Da kommer Southampton på besøk til Old Trafford.

