Ekspertene slaktet Strømsgodsets forsvarsspill da Bodø/Glimt sikret historisk seriegull: - Det er fryktelig

Bodø/Glimts første seriegull i historien er et faktum etter seier mot Strømsgodset.

STRØMSGODSET-BODØ/GLIMT 1-2

DRAMMEN (Nettavisen): Kjetil Knutsens menn hadde få problemer med å sikre seg det ene poenget de trengte for å ta gullet i Eliteserien søndag kveld.

Scoringer av Kasper Junker og Philip Zinckernagel sørget for en historisk triumf for bodøværingene som har sølv som sin beste plassering i Norges øverste divisjon fra tidligere. Valdimar Ingimundarson sørget for en redusering for hjemmelaget med få minutter igjen av kampen.

- Jeg er glad for at vi leder 2-0, men helt ærlig synes jeg vi er litt heldig. Vi har en god start på kampen, men så lager vi et klima i kampen som ikke passer oss. Det blir en jojo-kamp der vi mister ballen på vei opp og det blir frem og tilbake spill. Vi må være mye råere og ta vare på ballen og når vi har spilt de lavt så kan vi holde ballen på deres halvdel, sa trener Knutsen etter de første 45 minuttene.

Glimt effektive - Godsets forsvarsspill slaktes

Borte mot Strømsgodset sendte Junker Glimt i ledelsen allerede etter fire minutter med en scoring av det kunstneriske slaget. Morten Konradsen kom til innlegg fra høyre, og på finurlig vis fant ballen frem til en liggende danske.

Junker langet ut venstrefoten og knottet ballen i nettet fra kort hold

- En merkelig scoring som ender på venstrefoten til Junker, oppsummerte Eurosport-ekspert Tor Ole Skullerud.

Før kvarteret var spilt doblet landsmann Philip Zinckernagel ledelsen. Den andre dansken mottok ballen like utenfor feltet, orienterte seg et øyeblikk og plasserte ballen ned i det lengste hjørnet. Keeper Viljar Myhra så ut til å slite med fotfestet og rakk ikke ned til ballen.

Lagkameratenes innsats i presset var heller ikke spesielt imponerende.

- Det er fryktelig forsvarsspill ved begge baklengsmålene av Henrik Pedersen sine gutter, uttalte Kenneth Fredheim på kommentatorplass.

- En ting er at de kommer på plass, men når de kommer dit er det null aggressivitet rundt egen sekstenmeter, fulgte Skullerud opp.

Fryktelig form

Hjemmelaget kjemper en desperat kamp for å unngå nedrykk og har nå gatt elleve kamper på rad uten seier. Drammenserne innehar nå kvalifiseringsplassen med fem kamper igjen av sesongen. Ned til lokal-rival Mjøndalen skiller det fire poeng.

Strømsgodset var ikke ufarlige offensivt, men foran mål manglet blant andre Moses Mawa og Lars Jørgen Salvesen den nødvendige kvaliteten til å overliste Nikita Haikin i bortelagets mål.

- Vi startet dårlig defensivt men etterhvert synes jeg vi gjorde det bra. Vi må være bedre på ballen, sa Godset-trener Henrik Pedersen i pausen.

Den danske treneren fikk se at drammenserne forsøkte å sette inn et press på gjestene etter pause, men det var Glimt som var farligst frempå også etter hvilen.

Ola Solbakken fikk en stor mulighet alene med Myhra etter 60 minutter, men avslutningen klarte ikke å overliste keeperen.

Få minutter senere var innbytter Elias Hagen svært nære å øke ledelsen til Glimt. Nok en gang vartet Myhra opp med en god redning. Halvveis ut i andre omgang var det Junker sin tur til å brenne en gigantisk sjanse etter en mønster-kontring.

Ingimundarsson dunket ballen i nettet etter et innlegg av Mikkel Maigaard med fem minutter igjen. Strømsgodset presset på for en svært viktig utlikning, men Glimt stod i mot og kan med det juble for nok en seier og et historisk seriegull.

