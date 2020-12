Ekspertens påstander får Klopp til å rase: - Jeg er ikke som ham

Gary Neville likte ikke Jürgen Klopps kritikk mot denne sesongens tøffe kampprogram. Nå slår tyskeren tilbake mot United-legenden.

Liverpool-manager Jürgen Klopp har den siste tiden vært kritisk til det tøffe kampprogrammet som flere klubber i Premier League er inne i nå.

Tyskeren har blant annet gått til angrep mot TV-kanalen BT Sport, som sitter på rettighetene til 13.30-kampene på lørdager i Premier League. Det gjorde han etter at Liverpool måtte spille senkamp onsdag og så tidligkamp lørdag.

Liverpool møtte Atalanta i Champions League forrige uke, før det var tidlig avspark mot Brighton lørdag. Liverpool-sjefen kalte kampoppsettet for «kriminelt» og mener det utsetter spillerne for stor risiko når det kommer til skader.

Selv sliter Klopps lag med store skadeproblemer på en rekke profiler - som Virgil van Dijk, Thiago Alcantara, Naby Keita og Trent Alexander-Arnold - er ute med skade.

Klopp og Neville i tottene på hverandre

Sky Sports sin ekspert og tidligere Manchester United-spiller Gary Neville er imidlertid ikke enig med Klopp. Han mener Liverpool-sjefen kun tenker på seg selv og sitt eget lag og hevder Klopp kommer med påstander som ikke basert på fakta.

- Jeg mener at dette ikke er en spesiell sesong. Det eneste som skiller seg ut, er at spillerne har fått mer hvile enn det de vanligvis får, sa Neville tidligere i uken, og henviste til pausen da Premier League ble stoppet opp på grunn av koronaviruset.

På en pressekonferanse fredag ettermiddag i forkant helgens kamp mot Wolverhampton svarte Klopp på Neville sine påstander. Han er ikke fan av engelskmannen uttalelser.

- Hva han tenker er kanskje et bevis på hva han ville gjort, hvordan han ville håndtert en situasjon som dette, men han kan ikke tenke eller burde ikke tenke at jeg er som ham, fordi jeg er ikke som han, sier Klopp syrlig ifølge Daily Mail.

- Jeg snakker om alle spillere og ikke bare Liverpool-spillerne, forsikrer Liverpool-manageren.

Vil ha tilbake tidligere regel

Liverpool-sjefen er også kritisk til at Premier League ikke har tillatt klubbene til å gjøre fem bytter i løpet av en kamp, som de fikk lov til mot slutten av forrige sesong etter koronapausen. Da denne sesongen startet var reglene tilbake til normalen med tre bytter.

Premier League skal to ganger ha stemt nei til å øke til fem bytter denne sesongen, og temaet skal ikke ha blitt tatt opp ved forrige møte mellom klubbene og ligaen, skriver BBC.

Klopp sier at majoriteten av trenerne var for å øke til fem bytter, men ingen hadde tro på at det kom til å gå gjennom.

- Hvis vi hadde fått lov til å stemme ville det gått gjennom med 15-16 stemmer. Men det skjedde ikke siden noen Premier League-aksjonærer ser annerledes på det enn trenerne, sier Klopp ifølge BBC.

Han er redd det tøffe kampprogrammet kan få alvorlige konsekvenser og varsler at han ikke kommer til å slutte å kjempe for spillernes helse.

- Dette er ikke et bra tegn for å være ærlig. Det viser at de ignorer spillernes velferd. Trenerne gjør ikke det, men disse folkene gjør det. Hvis man ikke har en sjanse til å stemme for det må man bare akseptere det, men siden det handler om spillernes velferd og mentale helse kommer vi ikke til å stoppe å kjempe for det. Det er den rette tingen å gjøre, sier Klopp.

Liverpool møter Wolverhampton søndag kveld. Da kan det hende Merseyside-klubben får tilbake to spillere fra skade.

På pressekonferansen fredag røpte Klopp at Naby Keita og Trent Alexander-Arnold nærmer seg en retur, men han kunne ikke love at de spiller allerede på søndag. Kampen starter 20.15 søndag kveld.

