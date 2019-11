Eksperter fortviler over VAR-avgjørelse mot Liverpool: - Skremmende

VAR skaper igjen debatt etter at Liverpool fikk annullert scoring mot Aston Villa, men Sadio Mané reddet likevel alle poengene.

ASTON VILLA - LIVERPOOL 1-2:

Det så lenge ut til å bli en tung kveld for Liverpool og Jürgen Klopp, men en scoring på overtid av Sadio Mané sørget for at laget fra Merseyside stakk av med samtlige tre poeng borte mot Aston Villa lørdag ettermiddag.

Da hadde først Trézéguet gitt Aston Villa ledelsen i første omgang, før Andy Robertson utlignet for Liverpool like før slutt.

Les også (+): Børs: Slik presterte Liverpool-spillerne mot Aston Villa

Det er imidlertid flere som vil hevde at Liverpool hadde fortjent en litt enklere dag på jobben etter at Firmino satte ballen i mål allerede før pause.

Videodømmingen har vært den store snakkisen i Premier League denne sesongen, og i lørdagens oppgjør på Villa Park kom VAR igjen i fokus da Firmino scoret, men fikk målet annullert for offside.

TV-bildene viste imidlertid at avgjørelsen ikke var så klar som linjedommeren tilsynelatende mente at den var. Målet ble likevel ikke godkjent etter at dommerteamet med bruk av VAR konkluderte med at brasilianeren var i offside.

VAR stjal igjen fokus

Det skaper voldsomme reaksjoner. Det er nemlig mange som mener at Firmino ikke er i offside etter å ha sett på bildene. Blant dem er den tidligere engelske landslagsspilleren Chris Waddle som fulgte kampen for BBC.

- Det eneste som var i offside for meg var Firminos hånd. Det burde ha vært scoring. VAR har ikke fungert, de har ikke kommet frem til en riktig avgjørelse. Fans og spillere kommer til å være frustrerte over dette, sier Waddle.

Tidligere Premier League-manager Tony Pulis er også kritisk til at scoringen ble annullert på det grunnlaget man hadde.

- Det er skremmende, sier Pulis i TV 2s studio.

Premier League forsvarer avgjørelsen



I sosiale medier er det tydelig at mange er enige med Waddle og Pulis, men lørdag ettermiddag slår Premier League tilbake.

På Twitter har de nå lagt ut bilde av hendelsen og gjør det klart at de mener avgjørelsen er korrekt.

- Den røde linjen representerer Firmino og er på linje med armhulen hans som var marginalt foran den siste Aston Villa-forsvareren, forklarer Premier League.

Store sjanser

Det var Aston Villa som skapte kampens første mulighet allerede etter 1 minutt spill. Anwar El Ghazi fikk sjansen til å sende hjemmelaget opp i ledelsen da han kom til avslutning i farlig posisjon inne i Liverpool sekstenmeter, men skuddet gikk rett på keeper.

Etter 17 minutter var det gjestene fra Merseyside som var farlig frempå da Sadio Mané mottok et innlegg fra Trent Alexander-Arnold, men alene foran mål headet senegaleseren utenfor.

Få minutter senere var det i stedet hjemmefansen som kunne juble da John McGinn fant Trézéguet med et godt slått frispark, og sistnevnte banken ballen i mål.

TOK LEDELSEN: Aston Villa-spillerne jubler over scoring mot Liverpool. Foto: Mark Pain (Pa Photos)

Liverpool forsøkte å slå tilbake og etter cirka 28 minutter satte Firmino ballen i mål, men scoringen ble som nevnt annullert for offside.

Liverpool presset hjemmelaget

Etter hvilen ble det som ventet Liverpool som la mest press på motstanderen.

Klopps menn jaget utligningen og skapte flere store sjanser etter pause.

Mané hadde blant annet en gigantisk mulighet etter 60 minutter da han ble spilt fri på bakerste stolpe, men Heaton reddet mesterlig.

Etter 75 minutter var Adam Lallana nær scoring da han fikk ballen inne i boksen og bare skulle bredside den i mål. Det klarte han imidlertid ikke.

Lagkamerat Andy Robertson lykkes derimot langt bedre da han dukket opp foran kasse tre minutter før slutt og satte inn utligningen for Liverpool.

Gjestene jaget vinnermål i sluttminuttene, og på overtid dukket Mané opp og sikret seieren for Liverpool.