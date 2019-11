Eksperter kritiske til Dele Alli: - Må ta seg sammen

Ekspertene mener Tottenham-stjernen er en skygge av seg selv.

Laget fra Nord-London har fått en tung start på sesongen og en rekke eksperter peker nå på at flere av lagets store profiler underpresterer.

Dele Alli er blant de største profilene som nå får høre det av flere profilerte engelske eksperter.

Midtbanespilleren slo voldsomt gjennom i en tidlig alder, men de mange målpoengene han bidro med i starten av Tottenham-karrieren har uteblitt de seneste sesongene.

- Han trenger å ta seg sammen



Gary Neville, Sky Sports-ekspert og tidligere Manchester United-spiller, har i utgangspunktet stor sans for 23-åringen, men liker ikke det han har sett av engelskmannen det siste året.

Det gjorde han klart i studioet til Sky Sports da han sammen med ekspertkollegene Roy Keane og Graeme Souness diskuterte Tottenham-stjernen.

- Dele Alli synes jeg var som en ung Roy Keane da jeg startet å jobbe med ham på det engelske landslaget med tanke på mentalitetens hans. Han var aggressiv, han kunne score mål, han var frekk, han kunne ta med seg ballen, han kunne sentre, og det virket som han hadde alle kvaliteter som man kan ønske seg i en fotballspiller, men dette er en dårlig versjon av Dele Alli, sier Neville.

FØLGER MED: Gary Neville er ekspert for Sky Sports i England. Foto: Glyn Kirk (AFP)

Den tidligere United-backen mener unggutten har vært under par i 12 måneder.

- Han trenger å ta seg sammen nå. Jeg tror mange liker ham. Jeg liker ham, men dette er ikke bra nok og han må finne tilbake mentaliteten sin, forteller Neville.

Keane: - Han har mistet sulten



Han får støtte av tidligere United-kaptein Roy Keane.

- Jeg fulgte med på ham da han slo gjennom og tenkte at denne gutten har en sjanse. Men han er et godt eksempel for mange fotballspillere der ute. Hvis man tar fokuset bort fra fotballen så mister man sulten.

- Han har mistet den sulten. Når man mister sulten, så er det vanskelig å få den tilbake, forklarer Kea

Iren savner Alli fra noen år tilbake som hele tiden ga alt og var tøff for motstanderne å møte.

- Han spilte alltid på kanten og vi så han ble utvist et par ganger. I dag ser vi ikke det, og sånn har det vært i et år eller to, forteller Keane.

Eksperten antyder at utenomsportslige ting har ført til at Spurs-stjernen har mistet fokus. Keane håper Alli nå ser seg selv i speilet.

- Han må begynne å lure på hvorfor han har mistet den sulten, sier Keane.

KRITISK: Roy Keane liker ikke utviklingen til Dele Alli. Foto: Steven Paston (Pa Photos)

- Har godt av å høre det

Gary Neville tror Tottenham-profilen har godt av å høre kritikken fra ekspertene og håper at det kan gi ham et nødvendig spark bak.

- Nå har Roy kritisert ham og jeg har kritisert ham, men han trenger å høre dette, sier Neville.

Neville tror også at 23-åringen klarer å takle kritikken.

- Han har vært nede i de lavere divisjonene hvor han har hatt det krevende. Han måtte kjempe hardt for å få denne karrieren. Det er ikke sånn at han har fått alt på et sølvfat. Han har ikke kommet gjennom et større akademi. Han har kjempet seg opp fra de lavere divisjonene, og han burde aldri miste den sulten. Han er halvparten av den spilleren nå, sier Neville.

Førstkommende søndag får Alli første mulighet til å slå tilbake mot kritikken når Tottenham møter Everton borte på Goodison Park.

Spurs ligger for øyeblikket på en skuffende 11. plass i Premier League etter at de 10 første serierundene er unnagjort.