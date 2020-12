Manchester United-legendene Roy Keane og Gary Neville er sikre på hva Solskjær må gjøre for å beholde jobben som United-manager.

Manchester United røk ut av Champions League tirsdag forrige uke, noe som har ført til mange diskusjoner om Solskjær er rett mann til å lede storklubben.

I helga fikk nordmannen sjansen til å slå tilbake etter fiaskoen i Champions League, da United møtte byrival Manchester City. Det var en kamp uten store hendelser, og det endte 0-0.

Etter kampen var Solskjær veldig fornøyd med Uniteds prestasjon og mente det var lagets beste prestasjon mot naboklubben under hans tid i klubben, til tross for to seire mot klubben i Premier League forrige sesong.

- Må vinne titler

Sky Sports sin ekspert-duo, Roy Keane og Gary Neville, kom etter kampen mot City med sine tanker om hva Solskjær må gjøre for å stilne kritikerne og beholde jobben.

For Roy Keane sin del er Solskjær nødt til å gjøre noe veldig konkret, men også en veldig vanskelig ting.

- Jeg mener han er nødt til å få tak i et trofé. Det er en besettelse om å komme topp fire, men jeg mener Manchester United automatisk burde klare det, sier den frittalende eksperten til Sky Sports.

- Jeg mener at mot slutten av sesongen har Ole vært i jobben lenge nok til at man kan spørre seg om han er mannen til å få Manchester United tilbake til å kjempe om titler. Jeg synes fortsatt de er bak Liverpool, Tottenham og Chelsea. Men få tak i noen trofeer, mener Roy Keane.

- Avgjørende faktor for Ole

Men for Gary Neville handler det like mye om spillestil, som at Solskjær burde hente et trofé i løpet av sesongen.

- Jeg mener Ole må begynne å dominere kamper. I løpet av de siste tolv månedene når Manchester United har vunnet kamper så har det vært gjennom to ulike taktikker. Det er enten på kontringsfotball eller det har vært på dødballer - som mot Southampton og West Ham de siste ukene. Det er ikke det man vil kalle prestasjoner, hvor de kjører over et lag, mener Neville, før han fortsetter.

- I løpet av de neste seks til åtte månedene må de begynne å dominere kamper og dominere store kamper. Det vil bli en avgjørende faktor for Ole.

Han mener at måten United spilte på mot Manchester City ikke er en taktikk Manchester United kan bruke over et lengre perspektiv hvis de skal vinne titler.

- Alle lag som vinner titler dominerer fotballkamper. De dominerer ballbesittelsen, er på tå hev og vinner store kamper. Ole har ikke fått Manchester United der ennå og han har hatt jobben i to år, sier Neville.

- Han har syv viktige måneder på seg for å levere det. Han er i trøbbel hvis det ikke skjer, tror den tidligere Manchester United-backen.

- De er ikke i nærheten

- Forrige sesong var bra, de kom på tredjeplass. Det var et stort, stort øyeblikk for ham. Men nå er han nødt til å komme nærmere City og Liverpool og dominere kamper. Jeg ser ikke det for øyeblikket. Prestasjonene jeg ser er ikke i nærheten av gode nok.

Men Neville er også overbevist om at Solskjær vet selv at det United har levert den siste tiden ikke er i nærheten av bra nok.

- Han tenker ikke at første omgangen mot West Ham var noe i nærheten av standardene som vil gi Manchester United en tittel. Det er de ikke, de er ikke i nærheten, mener Neville.

Gary Neville mener også at noe av problemet til Solskjær er at United ikke har klart å hente gode nok spillere, og at de mangler kvalitetspillere i flere posisjoner.

- Han trenger en midtstopper og han trenger en til ving, sier Neville.

Men dette er et problem han mener har flere United-trenere har hatt de siste årene, ikke bare Solskjær.

- Jeg synes ikke at de har gitt noen av managerne de siste fem eller seks årene et lag som kan vinne titler. Og det er jobben til folkene oppe i systemet. Det er flere sin skyld at Manchester United ikke er suksessfulle. Men Ole må komme tett med spillerne, sier Neville.

Neste kamp for Manchester United og Ole Gunnar Solskjær er borte mot bunnlaget Sheffield United torsdag. Kampen starter klokken 21.00.

