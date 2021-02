Eksperter slakter De Gea i Uniteds poengtap: - To av målene er hans feil

Fotballekspertene Jaime Redknapp og Gary Neville gir Manchester United-keeper David De Gea skylden for to av baklengsmålene til rødtrøyene i lørdagens dramatiske kamp mot Everton.

Ole Gunnar Solskjærs menn leverte en solid første omgang og ledet 2-0 til pause etter flotte mål av Edinson Cavani og Bruno Fernandes.

Men syv minutter ut i andre omgang sto det plutselig likt på Old Trafford, etter mål av Abdoulaye Doucoure og James Rodriguez.

Manchester United var tilbake i ledelsen etter et mål av Scott McTominay i det 70. minutt, før det raknet på overtid av overtiden. Dominic Calvert-Lewin kriget inn utligningen i det 95. minutt og sørget for et bittert poengtap for United.

Les også: Vanvittig overtidsdrama da Manchester United mistet seieren

- To av målene er De Gea sin feil

Jaime Redknapp mener David De Gea manglet mot da han slapp inn målene og synes det er på sin plass at spanjolen tar på seg skylda for de to poengene Manchester United tapte.

- De Gea som keeper må ta alt. Han må være modig og vurdere situasjonen. Hvis han kommer ut med autoritet er jeg ikke i tvil om at han vinner dette, sa Liverpool-legenden på Sky Sports Premier League-sending, ifølge Daily Mail.

- Det var hans feil på det første målet og absolutt hans feil på det tredje. Men det er bra angrepsspill av Dominic Calvert-Lewin, fortsatte eksperten.

Redknapps kollega i Sky Sports, Gary Neville, var også kritisk til De Gea, men han mener at Uniteds forsvar heller ikke kan slippe unna kritikk.

Stopperparet Harry Maguire og Victor Lindelöf var de som ble mest truffet av Neville sin kritikk.

- United var dårlige defensivt i perioder, egentlig det motsatte av det vi har sett de siste ukene. De spilte bra, men tapte på grunn av defensive problemer, var hans dom.

Kritikken mot David De Gea gikk spesielt mot målet han slapp inn på overtid. Sky Sports sine eksperter synes den spanske keeperen var for passiv i situasjonen.

- De Gea kommer ikke ut til ballen. Man vil at han skal komme ut og spise opp spissen. Det var ikke en bra kveld for verken keeperen eller midtstopperne, vi vet de trenger et sterkt midtstopperpar, sa Neville.

Les også: Fulgte Ødegaard i halvannet år. Nå åpner han opp: - Jeg ble overrasket

- Kan havne i seriøs trøbbel

Med lørdagens uavgjort-kamp mot Everton har Manchester United bare en seier på de fire siste kampene i Premier League. Gary Neville mener United sine tabber kan få klubben i «seriøs trøbbel» de neste ukene.

- Hvis man ser på perioden de er inne i nå har ting definitivt snudd. Uavgjort mot Arsenal, Liverpool, tap mot Sheffield United, uavgjort mot Everton. Så resultatene har startet å snu litt den andre veien, sa den tidligere Manchester United-spilleren.

- Jeg har tenkt over de siste månedene at prestasjonene har ikke vært fantastisk og på et tidspunkt ville resultatene komme. Men i kveld var det faktisk overraskende for meg at de spilte så bra, sa Neville og advarer Solskjærs menn:

- Men hvis man gjør feil som det der i fotball kommer man til å havne i seriøs trøbbel, avsluttet han.

Uavgjortresultatet mot Everton betyr at Manchester United gir fra seg viktige poeng i kampen om Premier League-trofeet. Rødtrøyene ligger fortsatt som nummer to, og er to poeng bak Manchester City, som har to kamper mindre spilt enn United.

Manchester Uniteds neste kamp er mot formsterke West Ham tirsdag kveld i FA-cupen. Kampen starter klokken 20.30.

Reklame Denne ladekabelen sparer strøm, og redder batteriet