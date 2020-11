Eksperter støtter hands-opprydding og ekstra bytter ved hjernerystelse

To ekspertpaneler som støtter fotballens regelorgan Ifab ber om at praktiseringen av den hardt kritiserte hands-regelen klargjøres.

Det fremgår av en offisiell uttalelse som ble kommunisert ut etter et Ifab-møte mandag.

Regelorganet erkjenner at «tolkningen av hands-episoder ikke alltid har vært konsistent» og opplyser videre at de to ekspertgruppene som har vurdert situasjonen har anmodet om større grad av klarhet.

Endringene som de siste årene er gjort rundt hands-regelen, har i høst ført til en flora av straffespark, blant annet i Premier League. Det har skapt til dels voldsomme reaksjoner. Nå går det mot nye grep.

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) ba nylig Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) om en bedre definisjon av hva som er hands. Anmodningen kom etter det som ble beskrevet som «mange urettferdige avgjørelser som har blitt møtt med økende frustrasjon».

Bruken av videodømmingsverktøyet VAR har også bidratt til å avdekke flere hands-situasjoner.

Etter mandagens møte uttalte Ifab at dommeren må ha siste ord i hands-situasjoner og understreket at «ikke enhver episode der ballen berører hånden/armen» skal straffes.

Ekspertpanelene regelorganet støtter seg på har også gitt sin støtte til at det åpnes for ekstra bytter ved mistanke om hjernerystelse. Ordningen skal nå trolig prøves ut i blant annet den engelske FA-cupen i januar.

