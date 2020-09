Eksperter stusser over Henriksens situasjon

Markus Henriksen har vært blant Lars Lagerbäcks mest betrodde spillere, men ekspertene er usikre på hvordan svensken vil komponere midtbanen mot Østerrike.

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Det er nemlig ikke bare spissplassen det er knyttet noe usikkerhet til når Norge skal møte Østerrike på Ullevaal fredag kveld.

Også på den norske midtbanen har konkurransesituasjonen tatt seg opp.

Morten Thorsby har tatt store steg i Italia, Mathias Normann imponerer i Russland, Sander Berge spiller fast i Premier League og Patrick Berg har vært blant de klart beste spillerne i Eliteserien denne sesongen.

Samtidig har Henriksen, som ofte har vært en viktig mann for Lagerbäck, ikke spilt en offisiell fotballkamp siden februar. Faktisk har nordmannen spilt flere landskamper enn klubbkamper i løpet av de siste 15 månedene.

Les også: Klar for engelsk fotball. Det som møtte Norge-talentet på trening, fikk ham til å tenke: - Sjokkerende

USIKKERT: Kjetil Rekdal håper Markus Henriksen finner seg en klubb hvor han faktisk får spille. Foto: (NTB Scanpix)

VIDEO: Få med deg Nettavisens landslagsmagasin øverst i saken!

- Rar situasjon



- Det er en rar situasjon at man har en landslagsspiller som ikke spiller fotball på klubblaget på nesten ett år, sier Kjetil Rekdal til Nettavisen.

Etter et mislykket opphold på lån i Bristol City er trønderen nå klubbløs etter at kontrakten hans med Hull gikk ut i sommer.

Så sent som torsdag kom det rapporter om at landslagsspilleren er koblet til flere klubber i Danmark.

Rekdal håper Henriksen nå finner en klubb der han faktisk får spille.

- Det blir viktig. Han kommer nok til å dette ut av landslaget hvis han ikke finner seg en klubb hvor han får spille. Det er jeg ganske sikker på, sier Rekdal.

Les også: Ekspertene spår. Dette blir sommerens villeste overganger (+)

FØLGER MED: Kjetil Rekdal har alltid hatt et engasjement for det norske landslaget, men vil ikke blande seg inn i hvem Lars Lagerbäck og Per Joar Hansen tar ut til kampen mot Østerrike. Foto: Geir Olsen (NTB scanpix)

Om Henriksen blir vraket fra landslaget allerede mot Østerrike er han derimot mer usikker på. Rekdal forteller at, ettersom han ikke har vært på treningene og sett spillerne i aksjon, ikke har forutsetningene til å si hvem som bør spille på den norske midtbanen.

- Men det er ingen optimal løsning at man har en landslagsspiller som ikke spiller for klubblaget, påpeker Rekdal.

Han får støtte av tidligere landslagsspiss Thorstein Helstad.

- Den situasjonen er spesiell, sier Helstad til Nettavisen.

Samtidig forteller den tidligere storscoreren at Henriksen til tross for lite spilletid for klubbvalg likevel har fått mange muligheter under Lagerbäck - og han vil derfor ikke utelukke at det skjer igjen mot Østerrike.

Les også: Lars ble korona-smittet på fotballtur til Liverpool

Mathisen blir ikke overrasket om Henriksen starter



Både Helstad og Rekdal tror begge at Sander Berge virker å være det mest selvskrevne kortet på den norske midtbanen.

De er derimot noe usikre på hvilke andre spillere Lagerbäck vil ta ut på midtbanen. Rekdal gleder seg imidlertid over at det er hard konkurranse om plassene.

- Det er positivt at vi har fått bra konkurranse i laget. Nå kan vi kanskje forvente at vi skal slå nasjoner som vi ikke ha slått på en del år, sier Rekdal.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen påpeker at Henriksen har levert varene under Lagerbäck til tross for begrenset klubbfotball det siste året, og sier han ikke blir overrasket om midtbaneveteranen får tillit fra start også på fredag.

Samtidig trekker han fram Normann som har vært i godt slag den siste tiden.

- Han er en veldig spennende type som er i bra slag og som strutter av selvtillit og jeg gjerne skulle sett sammen med Sander Berge midtbanen. Jeg tror det er en duo som ville passet veldig godt sammen, forteller han til Nettavisen.

Les også: Denne skal avsløre juksemakerne. Kan også komme på norske treningssentre

TV-EKSPERT: Jesper Mathisen følger landskampene som ekspert for TV 2. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

Tjærnås mener Normann må få sjansen



Han understreker at Lagerbäck tidligere har valgt å skyve sentrale midtbanespillere ut på kanten, og det er blant annen en åpen posisjon på kanten nå som Martin Ødegaard er ute av troppen som følge av skade.

Mathisen tror Morten Thorsby og Stefan Johansen kommer til å innta kantrollene mot Østerrike, noe som gjør at det er to sentrale midtbaneposisjoner ledig.

Den ene tar etter alle solemerker Sander Berge.

- Bør Lagerbäck vrake Henriksen?

- Basert på form og selvtillit, så er jo svaret ja. Men så må vi ikke glemme at Henriksen har vært en viktig brikke for Lagerbäck, og egentlig levert bra. Men hvis ikke Mathias Normann får sjansen denne gangen, er det et klart tegn fra Lagerbäck om at Henriksen er den han har mest troen på.

Også Viasport-ekspert Lars Tjærnås mener det nå er tid for å gi Normann sjansen fra start.

Han påpeker i likhet med Mathisen at Henriksen har vært en nyttig brikke under Lagerbäck, men mener Normanns klubbprestasjoner den siste tiden bør veie tyngst.

- Spilletid og prestasjonene hans i en så god liga som den russiske taler for det. Det eneste som taler mot er at de er litt ulike typer spillere, og Markus Henriksen utfyller Sander Berge godt, men jeg mener Berge og Normann bør utgjøre den sentrale midtbanen, sier han til Nettavisen.

STARTER HAN? Det er flere som håper å se Mathias Normann i aksjon for Norge mot Østerrike. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

Lagerbäck holder kortene tett til brystet

Under onsdagens pressekonferanse på Ullevaal Stadion spurte Nettavisen landslagssjefen om hvordan han vurderte situasjonen på den norske midtbanen.

Svensken sier ingenting om hvem han akter å spille med, men forklarer at det er flere faktorer de ser på.

- Noen har veldig lite spilletid på ganske lang tid, som Markus. Så må vi vurdere preseason og sesongen, sier Lagerbäck.

- Her på trening har de sett bra ut, men det er et spørsmålstegn om man klarer 90 minutter etter ikke å ha spilt på lenge. Vi får tenke litt ekstra på hvordan vi vurderer spillerne, forklarer landslagssjefen.

Normann var blant de to spillerne som onsdag stilte på pressekonferansen med Lagerbäck, men svensken røpet ikke om Russland-proffen blir å se i startelleveren.

- Han er like aktuell som de andre midtbanespillerne. Det er et pluss at han er i sesong, så jeg vet at det ikke er et spørsmål om han klarer 90 minutter, sier Lagerbäck.

Selv virker Normann klar for å spille. På spørsmål fra Nettavisen om hvorfor han bør starte svarte landslagsspilleren enkelt og presist.

- Fordi jeg blir å gjøre en god jobb, sier svolværingen.

Den kommende Nations League-kampen mot Østerrike har avspark fredag klokken 20.45.

Johansen gleder seg over konkurransen

Stefan Johansen har i en årrekke vært et fast innslag på den norske midtbanen.

Landslagskapteinen har operert både sentralt i banen, men også blitt brukt mye ute på kanten av Lars Lagerbäck.

Han ser på konkurransen som sunn med yngre spillere som Mathias Normann, Sander Berge og Patrick Berg på vei opp.

- Det gror godt, og det er en yngre generasjon som er veldig talentfull og som kommer seg ut i store ligaer, som kommer til å bidra til at det blir bedre på landslaget. Kun positivt, og i et landslag skal det alltid være konkurranse, sier 29-åringen til Nettavisen.