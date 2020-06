Ekstern gransking nedstemt på tennistinget

Det blir likevel ingen ekstern gransking av Norges Tennisforbund. Forslaget ble nedstemt på det ekstraordinære tennistinget i Oslo lørdag.

Derimot ble det vedtatt at et eget evalueringsutvalg, som utnevnes av forbundets kontrollkomité, skal ettergå forbundets prioriteringer. Det melder NRK.

Norges Tennisforbund innkalte til ekstraordinært ting som følge av press fra klubbene etter den siste tids medieoppslag om forbundet.

Forbundet har vært i hardt vær de siste månedene, og avsløringer om bonusordninger, konflikter om forbundets prioriteringer og pengebruk på reiser er kommet fram i mediene.

Tennisforbundet varslet selv i midten av mai at det ville i igangsette en ekstern gransking på bakgrunn av kritikken som er kommet mot pengebruk, organisasjonskultur og interne forhold. Men en slik gransking ble nedstemt med overveldende flertall på tinget. 54 personer stemte imot gransking, mens to stemte for og to avsto fra å stemme.

