Ekstra tøft for Hovland i PGA-tourmesterskapet

Selv om Viktor Hovland skulle ta seg gjennom PGA-tourmesterskapet med færrest slag av samtlige spillere, er det ikke sikkert nordmannen vinner turneringen.

Reglene i den prestisjetunge turneringen er at spilleren som ledet sesongrankingen går inn i PGA-tourmesterskapet ti slag under par. I år er det amerikanske Dustin Johnson som får den gleden.

Kun de 30 beste får delta, og etter den siste PGA-turnering i Illinois falt Hovland fra 24. til 27.-plass. Dermed må nordmannen starte turneringen på par.

Nummer to på sesongrankingen (Jon Rahm) starter åtte slag under par, mens Justin Thomas på tredje starter sju under par. Webb Simpson og Collin Morikawa på de to neste plassene starter med henholdsvis seks og fem under par.

De neste fem vil starte fire under par, mens de fem etter der åpner med tre under par. Slik fortsetter det helt til de fem siste, blant dem Viktor Hovland, åpner på par.

Den pengetunge finaleturneringen spilles i Atlanta fredag 4. til mandag 7. september. Vinneren får med seg ikke mindre enn 130 millioner kroner. Spilleren som ender sist kan fylle bankkontoen med 3,5 millioner kroner.

(©NTB)